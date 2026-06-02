Han vinner Norris Trophy – Dahlin snuvas

Det blev ingen Norris Trophy för Rasmus Dahlin.

Istället går priset till NHL:s bäste back till Columbus Zach Werenski.

Rasmus Dahlin har haft en strålande säsong i Buffalo Sabres. Den svenske stjärnbacken stod för 74 poäng på 77 grundseriematcher och ledde sitt Buffalo till Stanley Cup-slutspel för första gången sedan 2011.

När röstningen till årets Norris Trophy, priset till NHL:s bäste back under säsongen, nu är räknad har Dahlin två övermän. Cale Makar och vinnaren av årets pris: Zach Werenski.

Columbus Blue Jackets 28-årige stjärna gjorde 81 poäng på 75 matcher, och assisterade även till USA:s avgörande mål i OS-finalen mot Kanada.

– Jag saknar ord, om jag ska vara helt ärlig. Det är helt otroligt, säger Zach Werenski när han överraskas med priset i närheten av sitt hem utanför Detroit.

Han hyllar också sina konkurrenter.

– Du kan nämna fem, sex, sju spelare som helt klart hade förtjänat det här priset. Det är en bra tid för backar i i NHL och i hockeyn, och jag är bara tacksam att få vara en del av det. Jag tror vi alla pushar varandra till att bli bättre. Jag minns när jag inte vann förra året, och hur jag såg fram emot att pusha mig själv och bli ännu bättre. Jag tror vi alla gör det.

För Werenski är det extra speciellt, då han för drygt två veckor sedan blev pappa.

– Nu när jag är pappa så cirkulerar allt kring min son. Och det sätter saker i perspektiv. Det är otroligt att få dela det här med honom, även om han bara är ett par veckor. Det är något jag kommer minnas för alltid.

Årets topp tre i Norris Trophy:

Zach Werenski, Columbus Blue Jackets (1589 poäng)

Cale Makar, Colorado Avalanche (1191 poäng)

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres (657 poäng)

På topp tio fanns även Erik Karlsson med. Han slutade på en nionde plats med 16 poäng.