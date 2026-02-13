Så spelas Sverige-Finland i OS-hockeyn 2026

Det är dags för Tre Kronors andra match i OS-hockeyn. Den här gången väntar ärkefienden Finland, klockan 12:10 på fredagen. Här är förutsättningarna inför premiären, med tidigare möten, trupp, regler och spelschema.

Efter premiärsegern mot Italien väntar nu Finland.

Foto: Bildbyrån.

⏰: 12:10 svensk tid

📍: PalaItalia Santa Giulia (Kapacitet: 12000 åskådare)

📺: 11:30-14:40, SVT1/SVT Play

📺: 11:35-15:15, HBO Max

Hur har det gått för Tre Kronor i OS 2026?

Sveriges herrar har spelat en match i OS 2026. Då blev det seger med 5-2 mot värdnationen Italien. De svenska målen gjordes av Gabriel Landeskog, Gustav Forsling, William Nylander, Mika Zibanejad och Victor Hedman. Tre Kronor sköt 60 skott på mål på de italienska målvakterna.

För finsk del inleddes OS på ett mardrömslikt sätt. Man föll nämligen med 4-1 mot ett på pappret underlägset Slovakien. Finland mer eller mindre måste vinna dagens match för att kunna sluta bättre än trea i gruppen. En tredjeplats skulle innebära att de får ett svårt motstånd redan i åttondelsfinalen och riskerar att missa kvartsfinal.



Hur har det gått i tidigare möten mellan Tre Kronor och Finland?

Få nationer har mötts lika mycket som Sverige och Finland – och det blir nästan alltid uddamålet som avgör. Ofta efter förlängning och straffar.

I OS 2022 vann Finland med 4-3 efter förlängning, efter att ha vänt ett 0-3-underläge. 2018 vann emellertid Sverige med 3-1.

2014, senast NHL-spelare tilläts i OS, vann Sverige semifinalen med 2-1. 2010 möttes de i gruppspelet, och Sverige vann med 3-0. 2006 spelades den mest klassiska OS-matchen mellan nationerna. Då vann Sverige med 3-2 i finalen. 2002 är den enda turneringen med NHL-spelare då länderna inte mötts. 1998 möttes de däremot, och då vann Finland med 2-1 i kvartsfinalen.

Senast länderna möttes med sina NHL-spelare var i 4-Nations 2025. Då vann Finland efter förlängning.

De möttes även i gruppspelet i VM 2025, och då blev det svensk seger med 2-1. VM 2024 vann Sverige i kvartsfinalen efter förlängning, även då med 2-1. 2023 vann Sverige också med 2-1, då i gruppspelet. Den gången krävdes straffar för att skilja lagen åt. 2022 krävdes det också straffar för att skilja lagen åt. Även då vann Sverige men med 3-2.

2019 var senast Finland vann mot Sverige i VM. Det var i kvartsfinalen, och det krävdes förlängning. Finland vann med 5-4.

Hur ser jag Sverige – Finland på TV?

Det finns flera chanser att se Sverige mot Finland på TV. Dels sänds den på SVT1 och SVT Play med sändningsstart 11:30. Det går även att följa matchen på HBO Max från och med 11:35.

Vilka är Finlands stjärnor?

Alla spelare i den finska truppen spelar i NHL, utom backveteranen Mikko Lehtonen. Nationens största stjärna, Aleksander Barkov, missar dock turneringen på grund av skada.

I Barkovs frånvaro är Dallasduon Miro Heiskanen och Mikko Rantanen de två stora stjärnorna. Heiskanen är en av världens backar och Rantanen är en av världens bästa ytterforwards. Han ligger åtta i NHL:s poängliga och gjorde över 100 poäng för två år sedan.

Övriga mer namnkunniga spelare i truppen är målvakten Juuse Saros, samt Roope Hintz och Sebastian Aho.

Vilka är reglerna i OS-hockeyn 2026?

Tolv lag är kvalificerade för herrarnas OS-turnering i ishockey. Ryssland och Belarus är avstängda från turneringen efter invasionen av Ukraina 2022.

Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De tre gruppvinnarna – laget som slutar etta i vardera av de tre grupperna – går direkt till kvartsfinal. Dessutom går det bästa andraplacerade laget (av de tre andralagen) direkt till kvartsfinal. De övriga åtta lagen (de två övriga andralagen plus alla tre tredje- och fjärde­placerade lag) spelar en kvalificeringsomgång för att ta sig till kvartsfinal.

Vilka är grupperna i OS-hockeyn 2026?

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Hur har det gått för Tre Kronor i OS genom historien?

Sverige är ett av de mest framgångsrika länderna när det gäller ishockey i OS. Tre Kronor har samlat på sig nio medaljer genom åren.

De har två guld: 1994 och 2006. OS 2006 är den enda gången Sverige vunnit ett mästerskap där alla länder haft alla sina bästa spelare med.

Sverige har tre silver: 1928, 1964 och 2014. 2014 var senast NHL-spelare tilläts i OS, och då tog sig Sverige till final där Kanada blev för svåra.

Tre Kronor har också fyra OS-brons: 1952, 1980 1984 och 1988. De spelade bronsmatch även vid OS 2022 men förlorade då mot Slovakien.

Kanada och Sovjet/Ryssland är de enda länderna med fler OS-guld i ishockey än Sverige. De har vunnit nio guld var.

Hur spelar Tre Kronor i OS 2026?

Onsdag 11 feb 21:10, Sverige-Italien 5-2

Fredag 13 feb 12:10, Finland-Sverige

Lördag 14 feb 12:10 Sverige-Slovakien

Vilka spelar för Sverige i OS?

Sverige har ett lag som bara består av NHL-spelare. Några av de största stjärnorna i laget är Victor Hedman, Erik Karlsson, Rasmus Dahlin, Lucas Raymond, Elias Pettersson och William Nylander.

Tre Kronors förbundskapten är Sam Hallam, som gör sin sista säsong på posten innan han ersätts av Rikard Grönborg.

Målvakter:

Jacob Markström, New Jersey Devils

Filip Gustavsson, Minnesota Wild

Jesper Wallstedt, Minnesota Wild

Backar:

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning

Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins

Gustav Forsling, Florida Panthers

Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

Rasmus Andersson, Calgary Flames

Philip Broberg, St. Louis Blues

Hampus Lindholm, Boston Bruins

Forwards:

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins

Adrian Kempe, Los Angeles Kings

Lucas Raymond, Detroit Red Wings

William Nylander, Toronto Maple Leafs

Jesper Bratt, New Jersey Devils

Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche

Mika Zibanejad, New York Rangers

Filip Forsberg, Nashville Predators

Joel Eriksson-Ek, Minnesota Wild

Elias Lindholm, Boston Bruins

Pontus Holmberg, Tampa Bay Lightning

Alexander Wennberg, San José Sharks

Marcus Johansson, Minnesota Wild