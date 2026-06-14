Återvänder från AHL - klar för SHL-spel

Calle Clang är tillbaka i Rögle igen.

Foto: USA TODAY Sports

Det var efter säsongen 22/23 som Calle Clang valde att lämna Rögle BK för spel i Nordamerika. Det blev då istället en flytt till San Diego Gulls i AHL. Chansen i NHL uteblev däremot utan istället blev det 104 matcher i farmarligan utspritt på tre säsonger.

Nu är han istället tillbaka i svensk hockey.

Nästa säsong kommer 24-åringen att spela för Rögle i SHL igen.

– Calle är Rögle BK ut i fingerspetsarna. Vi får in en atletisk målvakt som är oerhört seriös och målinriktad. Vi är väldigt glad att få ha Calle hos oss igen och ser fram emot vad han kan få uträttat, både på ett individuellt plan samt hur han och Arvid kan sporra varandra till nya höjder, säger sportchef Hampus Sjöström i ett pressmeddelande.

Calle Clang har sedan tidigare gjort över 40 matcher i SHL för Rögle. Det var i den klubben som han kom fram och gick från U16- till A-laget.

Under junioråren var han även landslagsmässig och var både 2021 och 2022 med i junior-VM för svensk del. Nu väntar en ny sejour i Sverige där han har skrivit på för två år. Nästa säsong blir han därmed målvaktspartner till Arvid Holm.