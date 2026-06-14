Efter VM-succén – belönas med NHL-kontrakt

Attilio Biasca skriver NHL-kontrakt med Boston Bruins. Foto: Nico Ilic/freshfocus

Foto: FRESH FOCUS

Attilio Biasca får chansen att slå sig in i NHL.

På söndagen meddelar Boston Bruins att klubben skriver ett tvåårigt kontrakt med den schweiziske forwarden. Avtalet sträcker sig över säsongen 2027/28 och har ett lönetaksvärde på 980 000 dollar per säsong.

Den 23-årige forwarden kommer närmast från en framgångsrik säsong med HC Fribourg-Gottéron i den schweiziska högstaligan . På 45 matcher svarade Biasca för 15 mål och 12 assist, totalt 27 poäng, samtidigt som han noterades för starka plus-20 i plus/minus-statistiken.

Målfacitet saknades inte heller. Biasca slutade tvåa i lagets interna skytteliga och var en viktig del av laget som säkrade klubbens första schweiziska mästerskapstitel under Roger Rönnbergs ledning.

Innan flytten till Fribourg-Gottéron tillbringade Biasca två säsonger i EV Zug. Där noterades han för totalt 52 poäng, fördelat på 30 mål och 22 assist, på 129 matcher i den schweiziska ligan.

Attilio Biasca tog VM-silver med Schweiz

Han har även erfarenhet från nordamerikansk juniorhockey. Mellan 2020 och 2023 spelade han för Halifax Mooseheads i QMJHL, där han samlade ihop 81 poäng på 118 matcher.

Kontraktet med Bruins kommer bara några veckor efter Biascas kanske största framgång hittills i karriären. Under hockey-VM i våras representerade han Schweiz och bidrog med ett mål och två assist på tio matcher när laget tog sig hela vägen till final och säkrade VM-silvret.

Biasca har dessutom representerat Schweiz vid tre JVM-turneringar, 2021, 2022 och 2023, samt U18-VM 2021. Nu väntar nästa stora utmaning – att försöka ta en plats i Boston Bruins NHL-lag inför den kommande säsongen.