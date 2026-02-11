Finskt jättefiasko i OS-premiären

Herrhockey-turneringen startade med en match mellan Finland och Slovakien under onsdagen. Då blev det ett finskt jättefiasko direkt i OS-premiären.

Lejonen förlorade nämligen med 4-1 efter en show av Juraj Slafkovsky.

Foto: Bildbyrån.

Det var äntligen dags för nedsläpp i OS-hockeyn för herrar. Först ut var Finland mot Slovakien under onsdagseftermiddagen. Där finnarna var stora favoriter på förhand. Slovakien visade däremot omgående att man inte skulle ge sig utan en fajt.

Samuel Hlavaj i det slovakiska målet visade direkt att han hade vaknat på rätt sida. Målvakten stod för några gigantiska räddningar samtidigt som hans lag startade piggt. Det var också slovakerna som tog ledningen med 1-0. Skyttekungen från Sydkorea för fyra år sedan, Juraj Slafkovsky, snappade upp en puck i anfallszonen och dribblade bort Juuse Saros innan han la in pucken i tomt mål.

Slovakien tog sedan med sig ledningen in i den andra perioden, trots ett kraftigt skottövertag för Finland.

SVT-expertens kritik mot Finland: ”Förstår inte logiken”

Väl i den andra akten spelade Finland upp sig. I powerplay kom 1-1 när Eeli Tolvanen fick ett öppet mål på bortre stolpen. Det var sedan chanser åt båda hållen resten av perioden. Samtidigt som det var grinigt och Finland hade det mesta av puckinnehavet.

Pucken ville däremot inte in för Finland. Varken då eller i inledningen av den tredje perioden. Då blev Jonas Andersson också kritisk mot Finlands sätt att matcha sina stjärnspelare.

— Jag förstår inte logiken. Du har en offensiv tekning och det står 1-1, då sitter Rantanen, Aho… jag kan inte förstå det. Kan ni förklara? Jag önskar jag hade svar på det för jag vet inte. Det här är en lärdom för många andra lag. Du har inte råd att låta dina bästa spelare sitta på bänken. Jag kollar istiden här och Rantanen kommer inte upp i tio minuter ens (första 40 minuterna). Det här är en kille som är van att spela över 20 minuter match efter match efter match. Varför ge honom mindre istid än vad han är van vid i sitt klubblag? För mig är det obegripligt, säger experten i SVT:s sändning.

Precis efter kritiken kom också 2-1 för Slovakien. Det var då den tidigare Sverige-bekantingen Dalibor Dvorsky som snappade upp en puck framför offensivt mål. 20-åringen drog upp pucken i nättaket och återgav ledningen till slovakerna.

Finskt jättefiasko i OS-premiären

Kort därefter kom ett powerplay för Slovakien efter en puck out av Finland. Då klev han fram igen, Juraj Slafkovsky. OS-specialisten sköt sitt andra mål i matchen med ett mäktigt handledsskott.

Finland tappade också momuntemet och hade sedan svårt att skapa lägen för en reducering. Med fyra minuter kvar plockades målvakten och lejonen gjorde en stark forcering för att komma tillbaka in i matchen.

Varje gång stod däremot Samuel Hlavaj i vägen.

Istället vände spelet och utan en målvakt blev det kaos framför det finska målet. Till slut var det Adam Ruzicka som med en backhand kunde skicka in 4-1. Där var det också god natt för Finland. Målet blev matchens sista och skrällen var därmed ett faktum.

Det betyder det för svensk del

Samuel Hlavaj var matchens stora gigant där han räddade närmare 40 skott.

Det här resultatet är så klart intressant för svensk del. Slovakien går nu upp i ledningen av grupp B i OS. På förhand var så klart Finland den stora utmanaren mot en svensk gruppseger. Det här resultatet innebär att Tre Kronor kan tappa poäng i matchen mot Finland – men ändå vinna gruppen. Samtidigt positionerar sig Slovakien bra för att ta en topp två-placering i gruppen.

Sverige kliver senare under onsdagen in i turneringen mot hemmanationen Italien. Ett lag som förväntas vara slagpåsen i grupp B. På fredag väntar sedan en match mellan Sverige och Finland. En match som nu blev ännu hetare.

