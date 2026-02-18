LIVE: Följ Sveriges OS-kvartsfinal mot USA
Följ HockeySverige på
Google news
Sverige spelar kvartsfinal i OS i ishockey mot USA. Du kan följa matchen via Hockeysverige.se:s liveblogg där Simon Eld guidar er genom matchen.
OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |
Tre Kronor städade av Lettland och nu väntar en synnerligen tuff uppgift i form av USA i kvällens kvartsfinal.
Matchen startar 21.10 i hockeyns huvudarena Santagiulia i Milano. Ungefär en timme innan dess drar Hockeysverige.se i gång sin liveblogg från matchen, där Simon Eld håller i spakarna.
Ni kan redan nu skicka in frågor och dela med er av era funderingar inför matchen här nedan.
⏰: 21:10 svensk tid
📍: PalaItalia Santa Giulia (Kapacitet: 12000 åskådare)
📺: 20:30-00:00, SVT1/SVT Play
📺: 20:30-00:00, HBO Max
Live: USA-Sverige i OS-kvartsfinal 2026
Hur har det gått för Tre Kronor i OS 2026?
Sveriges herrar har spelat fyra matcher i OS 2026. I premiären blev det seger med 5-2 mot värdnationen Italien. De svenska målen gjordes av Gabriel Landeskog, Gustav Forsling, William Nylander, Mika Zibanejad och Victor Hedman. Tre Kronor sköt 60 skott på mål på de italienska målvakterna.
I match två föll man dock mot Finland. Rasmus Dahlin blev enda svenska målskytt.
Den tredje gruppmatchen var mot Slovakien. Sverige vann med 5-3 – men tappade gruppsegern efter att ha släppt in Slovakiens reducering med en knapp minut kvar att spela. De svenska målen gjordes av Elias Pettersson (tvåmålsskytt), Joel Eriksson Ek, Adrian Kempe och Lucas Raymond.
I gårdagens åttondel besegrades Lettland med 5-1. De svenska målen sköts av Adrian Kempe, Gabriel Landeskog, Filip Forsberg, Mika Zibanejad och William Nylander.
Eftersom USA vann sin grupp gick de direkt till kvartsfinal. De har därför bara spelat tre matcher i turneringen. Lettland besegrades med 5-1 i premiären, därefter slogs Danmark tillbaka med 6-3 innan USA besegrade Tyskland med 5-1 i gruppavslutningen.
Vad gäller matchen?
Förutsättningarna är enkla: Vinnaren får spela semifinal och är garanterade att få spela en match om medaljerna. Förloraren får åka hem med en fiaskostämpel.
Hur ser jag Sverige – USA på TV?
Det finns flera chanser att se Sverige mot USA på TV. Dels sänds den på SVT1 och SVT Play med sändningsstart 20:30. Det går även att följa matchen på HBO Max.
Vilka spelar för Sverige i OS?
Sverige har ett lag som bara består av NHL-spelare. Några av de största stjärnorna i laget är Victor Hedman, Erik Karlsson, Rasmus Dahlin, Lucas Raymond, Elias Pettersson och William Nylander.
Tre Kronors förbundskapten är Sam Hallam, som gör sin sista säsong på posten innan han ersätts av Rikard Grönborg.
Målvakter:
Jacob Markström, New Jersey Devils
Filip Gustavsson, Minnesota Wild
Jesper Wallstedt, Minnesota Wild
Backar:
Victor Hedman, Tampa Bay Lightning
Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins
Gustav Forsling, Florida Panthers
Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs
Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres
Rasmus Andersson, Calgary Flames
Philip Broberg, St. Louis Blues
Hampus Lindholm, Boston Bruins
Forwards:
Elias Pettersson, Vancouver Canucks
Rickard Rakell, Pittsburgh Penguins
Adrian Kempe, Los Angeles Kings
Lucas Raymond, Detroit Red Wings
William Nylander, Toronto Maple Leafs
Jesper Bratt, New Jersey Devils
Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche
Mika Zibanejad, New York Rangers
Filip Forsberg, Nashville Predators
Joel Eriksson-Ek, Minnesota Wild
Elias Lindholm, Boston Bruins
Pontus Holmberg, Tampa Bay Lightning
Alexander Wennberg, San José Sharks
Marcus Johansson, Minnesota Wild
Vilka spelar för USA i OS?
Målvakter
Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets
Jake Oettinger, Dallas Stars
Jeremy Swayman, Boston Bruins
Backar
Brock Faber, Minnesota Wild
Noah Hanifin, Vegas Golden Knights
Quinn Hughes, Minnesota Wild
Jackson Lacombe, Anaheim Ducks
Charlie McAvoy, Boston Bruins
Jake Sanderson, Ottawa Senators
Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes
Zach Werenski, Columbus Blue Jackets
Forwards
Matt Boldy, Minnesota Wild
Kyle Connor, Winnipeg Jets
Jack Eichel, Vegas Golden Knights
Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning
Jack Hughes, New Jersey Devils
Clayton Keller, Utah Mammoth
Dylan Larkin, Detroit Red Wings
Auston Matthews, Toronto Maple Leafs
J.T. Miller, New York Rangers
Brock Nelson, Colorado Avalanche
Tage Thompson, Buffalo Sabres
Brady Tkachuk, Ottawa Senators
Matthew Tkachuk, Florida Panthers
Vincent Trocheck, New York Rangers
Den här artikeln handlar om: