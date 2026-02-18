LIVE: Följ Sveriges OS-kvartsfinal mot USA

Sverige spelar kvartsfinal i OS i ishockey mot USA. Du kan följa matchen via Hockeysverige.se:s liveblogg där Simon Eld guidar er genom matchen.

Elias Pettersson och Tre Kronor ställs mot Noah Hanifin och USA i kvällens OS-kvartsfinal.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN / kod JM / JM0645

Tre Kronor städade av Lettland och nu väntar en synnerligen tuff uppgift i form av USA i kvällens kvartsfinal.

Matchen startar 21.10 i hockeyns huvudarena Santagiulia i Milano. Ungefär en timme innan dess drar Hockeysverige.se i gång sin liveblogg från matchen, där Simon Eld håller i spakarna.

Ni kan redan nu skicka in frågor och dela med er av era funderingar inför matchen här nedan.

⏰: 21:10 svensk tid

📍: PalaItalia Santa Giulia (Kapacitet: 12000 åskådare)

📺: 20:30-00:00, SVT1/SVT Play

📺: 20:30-00:00, HBO Max

Live: USA-Sverige i OS-kvartsfinal 2026