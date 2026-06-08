Peter Laviolette blir ny huvudtränare i LA Kings. 61-åringen plockas in trots fiaskosäsongen med New York Rangers.

Peter Laviolette tar över som ny huvudtränare i LA Kings. Foto: Bildbyrån (montage).

Under förra veckan kom uppgifter om att Peter Laviolette, tillsammans med Patrick Roy, intervjuas av Toronto Maple Leafs. Men nu rapporterar samtliga initierade NHL-insiders att 61-åringen plötsligt är klar för tränarjobbat i LA Kings. Ett jobb som kommer mindre än två månader efter sparkningen i New York Rangers.

TSN:s Pierre LeBrun rapporterar att parterna har kommit överens om ett kontrakt över tre år.

Även om det blev ett surt slut med missat slutspel i New York kommer Peter Laviolette in med lång erfarenhet från ligan. LA Kings blir nämligen tränarens sjunde NHL-klubb. Under den tiden har han coachat närmare 1 600 grundseriematcher. Höjdpunkterna är Stanley Cup-titeln med Carolina Hurricanes 2006, men också finalerna med Philadelphia Flyers (2010) och Nashville Predators (2017).

Under Laviolettes två år i New York gick Rangers från att vara ett av NHL:s bästa lag till att missa slutspel. Något som alltså slutade i en sparkning av tränaren. LA Kings gjorde själva en förändring när Jim Hiller kickades ut i början av mars. D.J. Smith klev då in som interim-lösning och tog laget till en första runda i Stanley Cup-slutspelet. Där föll svenskarna Adrian Kempe och Anton Forsberg med 0–4 i matcher mot Colorado Avalanche.

Source: Peter Laviolette @ Elite Prospects