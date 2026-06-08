Peter Laviolette tar över LA Kings
Följ HockeySverige på
Google news
Peter Laviolette blir ny huvudtränare i LA Kings. 61-åringen plockas in trots fiaskosäsongen med New York Rangers.
Under förra veckan kom uppgifter om att Peter Laviolette, tillsammans med Patrick Roy, intervjuas av Toronto Maple Leafs. Men nu rapporterar samtliga initierade NHL-insiders att 61-åringen plötsligt är klar för tränarjobbat i LA Kings. Ett jobb som kommer mindre än två månader efter sparkningen i New York Rangers.
TSN:s Pierre LeBrun rapporterar att parterna har kommit överens om ett kontrakt över tre år.
Även om det blev ett surt slut med missat slutspel i New York kommer Peter Laviolette in med lång erfarenhet från ligan. LA Kings blir nämligen tränarens sjunde NHL-klubb. Under den tiden har han coachat närmare 1 600 grundseriematcher. Höjdpunkterna är Stanley Cup-titeln med Carolina Hurricanes 2006, men också finalerna med Philadelphia Flyers (2010) och Nashville Predators (2017).
Under Laviolettes två år i New York gick Rangers från att vara ett av NHL:s bästa lag till att missa slutspel. Något som alltså slutade i en sparkning av tränaren. LA Kings gjorde själva en förändring när Jim Hiller kickades ut i början av mars. D.J. Smith klev då in som interim-lösning och tog laget till en första runda i Stanley Cup-slutspelet. Där föll svenskarna Adrian Kempe och Anton Forsberg med 0–4 i matcher mot Colorado Avalanche.
Source: Peter Laviolette @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: