William Håkansson imponerade i flera tester under NHL Scouting Combine. Nu hoppas Luleå-backen bli vald i första rundan av NHL-draften.

– Det kändes bra när jag snackade med klubbarna som har draftval i slutet av den, säger 18-åringen till NSD.

William Håkansson imponerade under Combine och väntas gå tidigt i NHL-draften. Foto: Bildbyrån (montage).

Att Luleås William Håkansson skulle mätas till längst vingspann av samtliga svenskar i årets NHL-draft var ingen överraskning. Däremot imponerade den 18-årige backen, mer otippat, i flera andra tester under NHL Scouting Combine. Inte minst med tanke på storleken.

Elva pull-ups, samt bästa svenska notering i ”Pro Agility (höger)” var några av dessa höjdpunkter. Under måndagen var dock JVM-hjälten jetlaggad när han direkt tränade med Luleå.

– Jag känner mig i bättre form än någonsin. Jag har gnuggat på med de andra, tycker jag, och tränat extra när det funnits tid för det. Vissa dagar har det blivit tre pass. Fast i dag var det kämpigt. Jag kände mig trött, säger William Håkansson i en intervju med NSD i samband med passet.

Håkansson intervjuades av 26 NHL-klubbar

Stockholmaren, som var med och säkrade vinterns JVM-guld, vägar nu 98 kg. Det gör honom till ett attraktivt val som back, och på vissa listor inför NHL-draften nämns han så tidigt som runt 20:e plats.

– Jag gjorde hyfsat ifrån mig i testerna och det kändes som att mötena gick bra. Det pratas mycket och jag tar allt som det kommer, men det är att bli vald i förstarundan som är min förhoppning, och jag tror att jag har goda chanser, säger Håkansson till NSD och fortsätter.

– Det kändes bra när jag snackade med klubbarna som har draftval i slutet av den, tillägger löftet.

Totalt 26 klubbar ska ha intervjuat William Håkansson under Combine, men några samtal gick bättre än andra.

– Det kändes riktigt bra när jag snackade med Chicago och Buffalo, Ottawa och Calgary, säger backen.

Source: William Håkansson @ Elite Prospects