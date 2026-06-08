Mikael Sundell har bytt MoDo och HV71 mot Kalmar. Nu berättar den nye assisterande tränaren om vad som lockar med den allsvenska klubbens projekt.

Det gör Kalmar till en ”perfect match”

Vittnar om en förbättrad status: ”Fantastiskt duktiga”

Återförenas med Karlin (?) i perfekt roll: ”Det bästa”

”Potentialen finns för att ta steget upp”

Mikael Sundell är klar som ny assisterande tränare i Kalmar. Foto: Bildbyrån (montage).

En händelserik säsong med en sparkning i MoDo och ett vunnet kval i HV71. Det är vad Mikael Sundell har bakom sig när han nu skriver på för Kalmar HC. Ett steg som inte kommer helt oväntat med de rykten som varit kring parhästen Mattias Karlin.

Det finns dock flera parametrar som gör just Kalmar till en ”perfect match”, enligt Sundell. Något som också förbättrat klubbens status, vilket 58-åringen följt utifrån.

– Daniel Stolt (sportchef i Kalmar) tog kontakt med mig och berättade lite om Kalmar och deras spännande satsning, och hur de vill ta steg för varje år. Det stämde väl överens med min personliga målsättning, börjar Sundell berätta för hockeysverige.se.

– Jag gillar att tävla, det är därför som jag går ifrån att kombinera tävling och utbildning som jag har gjort nu de sista åren i MoDo.

Micke Sundell har tidigare haft en dubbelroll i MoDo där han även jobbat på hockeygymnasiet. Men sparkningen, tillsammans med kollega Mattias Karlin, har tvingat fram ett nytt kapitel.

– Nu när det blev som det blev i MoDo så har jag sökt ett nytt uppdrag. Jag har varit ganska nyfiken på vad marknaden skulle kunna erbjuda, och då hörde Daniel av sig och berättade. Det känns som en fantastiskt rolig utmaning, säger den allsvenska klubbens nye assisterande tränare.

Det lockar Sundell till Kalmar: ”Fantastiskt”

De där personliga målen som Micke Sundell pratar om är att ta sig tillbaka till SHL. Ett steg Kalmar kom överraskande nära under 2025/26 genom en andraplats i grundserien, samt ett kvartsfinaluttåg.

– Har man jobbat i SHL så vet man att det är något speciellt. Det är solklart att man vill tillbaka dit igen, säger tränaren och fortsätter om statusen på nya klubben.

– Kalmar, och Daniel framförallt, är fantastiskt duktiga på att hitta spelare. De är otroligt välscoutade alla nyförvärv. De smyger lite under radarn och hittar fynd i olika ligor som sen blir kända namn. Nu pratar alla om A.J. Vanderberck som ett fantastiskt nyförvärv till exempel, men det var inte så många som visste vem han var innan succén i Kalmar. Det är lite så som Daniel bygger. Spelarna är väl planerade för att kunna passa det pussel som han lägger. Förhoppningsvis kommer vi att få bra utveckling på dem också.

Parametern Sundell kallar ”möjligheten att bygga ett vinnande koncept” var samtidigt en nyckel i beslutet att skriva på tvåårskontraktet.

– Det är en jätteviktig parameter när jag tittar på klubbar. Sen är det naturligtvis faciliteterna. Där har Kalmar en fantastisk arena, ganska nybyggd, och det är ett bra intresse kring föreningen. När vi var där i vintras med MoDo så var det ett fruktansvärt tryck i arenan. Det blir inte bara en hockeymatch utan de är duktiga på att bygga ett event av det. Det kände man av som gästande tränare.

– Det är något som också indikerar på en framtidstro, att man vill vidare någonstans med det här, man menar allvar. Det lockar mig, tillägger han.

Återförenas med Karlin (?) i perfekt roll: ”Det bästa”

Samtidigt är det inte bara potentialen att skapa en vinnande miljö som lockar. Precis som Kalmars rykte stärkts bland spelare, agenter, med fler, beskriver Micke Sundell det även som förbättrat hos tränare. Spelartypen man värvar passar dessutom Sundell, med fler, perfekt.

– Ja, det finns mängder av dem (utvecklingsbara spelare) som jag ser nu i Kalmar. Det är fantastiskt roligt att jobba med den typen av spelare för det finns en hunger och ett driv att hela tiden vilja bli bättre, och att flytta fram sina gränser. Det är väl det bästa man kan jobba med som tränare, säger han.

Presenterar Daniel Stolt Mattias Karlin som ny huvudtränare? Foto: Bildbyrån (montage).

Rollen i sig är dock inte helt klar. Detta då klubben fortsatt står utanför en huvudtränare.

– Vi har pratat lite lätt om det, och det finns väl kanske en grundplan där. Men vi väntar tills hela staben är satt innan vi spikar någonting, säger Sundell.

Det är ju Mattias Karlin som ryktas in…

– Du får spekulera vidare, svarar Sundell, som inte vill kommentera det hela mer än så.

Sundell: ”Då finns potentialen för att ta steget upp”

Frågan som återstår är bara: Vad kan Kalmar HC hitta på efter att Viktor Tuurala lämnat tränarjobbet för AIK?

Oavsett om Mattias Karlin kommer in eller inte, menar Micke Sundell att det ser bra ut inför 2026/27. En säsong där Kalmar inte bara hoppas kunna utmana i grundserien, utan även störa fler lag i slutspelet.

– Jag har pratat en del med Roger Forsberg, som är kvar som assisterande tränare. Han sa att när han tittade på vilka som var kvar från i fjol, och även på de som kommer in, så menar han på att vi kommer att få ett bra lag. Sen exakt tabellplacering och sådana saker det får väl framtiden utvisa. Mn det viktiga är att vi blir bättre för varje vecka och varje månad som går, och ska spela den bästa hockeyn vi kan i slutet på säsongen, säger Sundell.

Vad tror du att Kalmars satsning kan leda till på sikt?

– Det kan vara svårt att ha kontinuitet i Hockeyallsvenskan. Om du får fram spelare som är tillräckligt bra så rycker SHL dem ganska snabbt. Men kan man bygga så att man har en stabilitet att kunna vara ett topp fyra-, topp sex lag år efter år… Till slut får man ihop allt och då kan alla bitar studsa rätt. Då finns potentialen likvärdig i Kalmar som i Karlskoga, Umeå eller någon annanstans, för att ta steget upp. Men det gäller att jobba med de bitarna över tid och addera det till den framtidstro och satsning som de gör i Kalmar som stad, avslutar Mikael Sundell.

Source: Mikael Sundell @ Elite Prospects