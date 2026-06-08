Skellefteå AIK:s vinst ser större ut än den är

Skellefteå AIK går från en ekonomisk vinst på 3,1 miljoner kronor till 12. Men samtidigt pekas en viktig detalj ut.

– Vi vet att flera klubbar i svensk hockey har betydligt större ekonomiska resurser än vi, säger klubbdirektören Daniel Fåhraeus.

Skellefteå AIK och klubbdirektör Daniel Fåhraeus presenterar en ekonomisk vinst. Foto: Bildbyrån (montage).

En ”finansiell engångseffekt” gör att Skellefteå AIK:s miljonvinst på 12 miljoner kronor, efter skatt, ser bättre ut än den är.

När bokslutet för säsongen 2025/26 presenterades under måndagen förklarades detta av ledningen, med klubbdirektören Daniel Fåhraeus i spetsen. Något Norran var först med att rapportera. Att man gått från en vinst på 3,1 miljoner kronor förra året, till 12, handlar alltså inte om framgången på isen i form av ett SM-guld.

Det handlar egentligen om att Skellefteå, under året, flyttat pengar från en kapitalförsäkring till andra investeringar. Det är alltså sparade pengar som noterats som en vinst när värdet har ökat. Räknas denna bort landar resultatet på knappt 2 miljoner kronor efter skatt, enligt Norran.

– Vi arbetade hårt med ekonomin under hela året och slutspelet fick stor betydelse för det slutliga utfallet. Det ökade publikintresset, tillsammans med våra sportsliga framgångar, bidrog till att vi kunde avsluta året med ett positivt verksamhetsresultat. Det är vi stolta över, samtidigt som vi vet att det krävs ett fortsatt långsiktigt arbete för att stärka våra intäkter och kunna fortsätta utveckla vår junior- och elitverksamhet över tid, säger klubbdirektören Daniel Fåhraeus i ett pressmeddelande.

Samtidigt poängteras det att SM-finalen mot Rögle inte räknas med i verksamhetsåret då det endast sträcker sig till 30 april.

Source: Skellefteå AIK @ Elite Prospects