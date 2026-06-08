Skandaltränaren kan återvända till NHL

Skandaltränaren Mike Babcock kan vara på väg in i NHL – igen. Detta då Edmonton Oilers undersöker det hela, i samråd med spelarfacket NHLPA.

Gör Mike Babcock comeback i NHL – genom Edmonton Oilers? Foto: Bildbyrån (montage).

När Mike Babcock, 2019, fick sparken från Toronto Maple Leafs anklagades han för fysiska och mentala övergrepp på spelare. Därefter försvann han från ligan.

Columbus Blue Jackets chansade 2023 genom att anställa kanadensaren. Det hela slutade i en ny storm där Babcock anklagades på nytt. Denna gång för att ha krävt spelare i Columbus Blue Jackets att dela med sig av privata bilder på sina mobiltelefoner. Tränaren slog tillbaka, men avgick sedan innan sin första match.

Nu kommer uppgifter som pekar på att Mike Babcock återigen närmar sig ett jobb i NHL.

Det är TSN:s Darren Dreger som rapporterar att Edmonton Oilers rådfrågar spelarfacket NHLPA för att se om det finns hinder/förbehåll som måste lösas innan en anställning av ”skandaltränaren”. Ytterligare utredning ser ut att behövas för att NHL-klubben ska gå vidare, men facket, som tidigare undersökt Columbus-anklagelserna, vill inte kommentera.

Edmonton Oilers sparkade Kris Knoblauch förra månaden efter att två raka Stanley Cup-finaler följts av ett uttåg i första rundan 2026.

Mike Babcock har två OS-guld (2010 och 2014), en Stanley Cup-titel med Detroit Red Wings 2008, men också JVM-guld 1997, VM-guld 2004, samt ett World Cup-guld från 2017. Allt detta för Kanada, utöver sitt jobb i NHL.

Source: Mike Babcock @ Elite Prospects