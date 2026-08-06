Sportchefens svar om truppbygget: "Där är det nej"

Det blir ingen Ty Rattie i Timrå meddelar Kent Norberg. Foto: Bildbyrån

För ungefär en månad sedan kom det blytunga beskedet för Timrå att man tappar Alfons Freij som åker över till Nordamerika och Winnipeg . Än så länge finns ingen ersättare för Freij på plats. Frågan är om det kommer någon sådan?

– Det handlar om att få ihop saker och ting. Det har inte funnits så mycket på marknaden, men vi håller ögonen öppna. När det är någonting som skulle kunna passa in, då vill vi försöka. Men just nu är det ingenting som är konkret, säger Norberg till ST.

Kent Norberg om Ty Rattie

Norberg menar att många med den typen av kontrakt det handlar om just nu väntar på något från NHL .

– Vi hade ändå åtta bra backar i fjol. Innan Freij stack kändes det minst lika bra som förra året och vi var jäkligt nöjda med backuppsättningen. Sedan är det såklart ett tapp, men vi har bra spelare som kommer in som Barkemo och Hallquist, som vi tror kan ta steg.

Timrå har dessutom tappat spelare som Jonathan Dahlén och Emil Pettersson . Där är tanken att nyförvärv som Reid Gardiner , Dylan McLaughlin och Otto Kivenmäki ska ersätta en del av den poängproduktionen.

Timrås tidigare stjärnforward Ty Rattie har ryktats vara på väg tillbaka till Sverige. Där ger dock "Nubben" tydliga besked.

– Vi tittade på honom i våras, men just nu är det nej. På forwardssidan kommer det inte att hända någonting, säger Kent Norberg.

Timrå är tippade av många att bli ett av två lag som får kvala sig kvar i SHL i vår. Laget premiärspelar den 19 september borta mot Linköping.