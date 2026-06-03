Sverige med i ny turnering – i spel tre mot tre

Under all star-helgen 2027 kommer NHL att testa ett nytt grepp. Det blir nu en internationell turnering i tre mot tre – där Sverige kommer ställa upp med ett eget lag.

Sverige kommer att vara med i en tre mot tre-turnering under all star-helgen 2027..

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

Sverige är ett av fyra landslag som får vara med i all star-helgens nya upplägg. NHL och spelarfacket NHLPA presenterade under natten upplägget för helgen, som äger rum den 6 och 7 februari.

Formatet kommer att vara en tre mot tre-turnering. Där Kanada, Finland, Sverige och USA kommer att ställa upp med ett varsitt lag. Det samtidigt som det kommer att vara med ett femte ”världslag” med spelare från övriga nationer.

Varje lag kommer att bestå av elva spelare, nio utespelare och två målvakter. Vilka som kommer att vara med i respektive lag är upp till fansen. I december kommer de att kunna rösta fram varje nations deltagare.

Matcherna kommer att spelas i fem minuter långa matcher. Alla kommer sedan att möta alla innan de två bästa lagen möts i en final. Prispengarna till det vinnande laget uppgår till två miljoner dollar.

Det kommer sedan även bli en uppvisning i skills som hålls separat.