Skyttekungen har lämnat – här är potentiella arvtagare

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Fjolårets skyttekung Calle Karlsson har lämnat Borlänge för IK Oskarshamn, Alex Ek ryktas till Danmark och poängkungen Karl Umegård ska spela allsvenskt med Mora. Så vem ska ta över på tronen som målkung i Hockeyettan egentligen?
Tillåt mig lyfta fram tio kandidater till att bli arvtagare som ligans främsta målmaskin säsongen 26/27...
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