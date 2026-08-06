Alexander Artursson, Eric Nordmark och Jesper Wiberg.
Alexander Artursson, Eric Nordmark och Jesper Wiberg.
Hockeyettan

Skyttekungen har lämnat – här är potentiella arvtagare

Publicerad 06 augusti 2026 15:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Flera av de vassaste målskyttarna, inklusive målkungen, från fjolårssäsongen har lämnat ligan inför säsongen som stundar. Låt oss fundera över vilka spelare som skulle kunna kliva in och ta över på tronen i Hockeyettan.

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Fjolårets skyttekung Calle Karlsson har lämnat Borlänge för IK Oskarshamn, Alex Ek ryktas till Danmark och poängkungen Karl Umegård ska spela allsvenskt med Mora. Så vem ska ta över på tronen som målkung i Hockeyettan egentligen?

Tillåt mig lyfta fram tio kandidater till att bli arvtagare som ligans främsta målmaskin säsongen 26/27...

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