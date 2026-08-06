Wallmark om lagkamraten: "Kommer bli dumma utvisningar"

Lucas Wallmark känner väl till lagkamraten Chris DiDomenico. Foto: Bildbyrån

Chris DiDomenico har vunnit både mål- och assistligan i Schweiz. Nu gör 37-åringen sin första säsong i Sverige. En som haft ett finger med i Björklövens värvning är Lucas Wallmark, som varit lagkamrat med kanadensaren i Schweiz.

– Jag har hjälpt till med DiDomenico som jag spelade med i Fribourg. Jag vet hur bra han är och har varit. När jag fick frågan om honom rekommenderade jag att vi skulle ta honom och så blev det. Det är en otroligt bra spelare och en stor profil, säger Wallmark i Hockeypuls podcast.

"Kommer bli någon dum utvisning"

DiDomenico har ett rykte om sig att spela med känslorna utanpå och vara något av en bråkstake. Wallmark har delvis en annan bild.

– Det är en superkille och han är grym att ha i laget och omklädningsrummet. Sedan... det händer grejer, erkänner Wallmark.

Det är främst på isen Wallmark syftar till när han menar att det händer grejer.

– Det är en superkille utanför. Han är lugn, fin, trevlig och alla älskar honom. På isen kan det hetta till och ibland tippar det över. Det kommer säkert bli någon dum utvisning, men du får så mycket annat av honom.

Chris DiDomenico är född i Woodbridge, Ontario i Kanada. Han har spenderat en stor del av sin seniorkarriär i den schweiziska ligan där han representerat SCL Tigers, Fribourg och Bern.