Krüger öpnnar upp: "Fruktade att karriären var över"

Marcus Krüger siktar på comeback. Foto: Bildbyrån

Marcus Krüger missade de första sex matcherna förra säsongen. Han var sedan tillbaka och gjorde 40 raka matcher innan skadorna satte stopp mot Malmö i åttondelsfinalen.

– Stressen att komma tillbaka så fort som möjligt. Jag tog mig ändå tillbaks så fort jag kunde. Men jag hann väl aldrig ikapp på nåt sätt. Det var huvudet precis ovanför vattenytan hela tiden, säger han.

Under hela säsongen tvingades lagkaptenen modifiera träningen så att han skulle kunna vara redo när det var matchdag. Framför allt var det en skada från året innan som spökade. Bland annat behandlades han med kortisonspruta.

– Mycket med en ljumske. Det släpade från året innan. Det var det från början och som jag aldrig fick ordning med. Det funkade de första veckorna på is. Med lite hjälp. Då funkade det ganska bra.

Lättnad och oro efter sista matchen

När Djurgården åkte ur åttondelsfinalen mot Malmö var det speciellt för Krüger. Där och då visste han inte vad som väntade.

– En viss lättnad också. Den här säsongen har vi tagit oss igenom och förhoppningsvis är vi på en bättre plats när nästa säsong börjar. Så definitivt en viss lättnad. Och när man inte visste vad som händer med mig personligen så var det också lite att det kan vara slutet på karriären. Försöka att aldrig ta något för givet.

Om allt går som det ska är tanken att Krüger skriver ett nytt kontrakt med Djurgården och är med när säsongen inleds. När han tror att han är tillbaka håller han dock för sig själv.

– Det blir väl nån typ av gemensamt beslut. Det är också fullt på träningarna så det är inte panik på nåt sätt. I en perfekt värld så känns allt toppen och så är jag med i laget på måndag. Men det kanske är lite aggressivt. Vi får se. Jag försöker att ta det dag för dag. Ambitionen är inte att träna på egen hand.