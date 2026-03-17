Uppgifter: Sverige kan tacka nej till World Cup

Spelorterna för World Cup 2028 är klara, men vilka åtta nationer som ska ställa upp är ännu inte bekräftat. Nu kommer uppgifter om att Sverige, Finland och Tjeckien kan nobba turneringen – om Ryssland bjuds in.

Trots rykten, samt en tidigare förfrågan, blir det inga World Cup-matcher i Stockholm och Sverige. Detta stod klart under måndagen när NHL och NHLPA meddelade spelorterna till best-on-best-turneringens återkomst 2028.

Men kommer Sverige överhuvudtaget att ställa upp som ett av de åtta lagen?

Trots denna nyhet har NHL inte velat bekräfta vilka nationer som kommer att bjudas in. Något som fått spekulationer att ta vid om att Ryssland kan få en av platserna, vilket de varken gjorde i 4 Nations Face Off, eller under OS 2026.

– Jag fick aldrig intrycket att NHL inte ville att Ryssland skulle delta i 4 Nations-turneringen eller OS. Jag fick höra att vissa länder hade sagt till NHL att de inte skulle delta om Ryssland var inblandade, skriver NHL-reportern Andy Strickland på X.

Uppgifter: Sverige har informerat NHL

När det gäller just World Cup 2028 kommer även färska uppgifter från tjeckiske reportern Robert Rampa.

På X skriver Rampa, under måndagen, att Sverige, Finland och Tjeckien har informerat NHL om att de inte kommer att delta i turneringen om Ryssland får delta.

Detta blir fjärde upplagan av World Cup, efter en lång väntat sedan senaste turneringen 2016. USA och Kanada (gånger två) har varit de tidigare vinnarna. Till skillnad från då kommer World Cup att bara innehålla rena landslag den här gången. Efter 2028 vill NHL utveckla ett slags kvalspel för landslag för att kunna ta sig till framtida World Cup-turneringar, men till turneringen 2028 kommer de deltagande landslagen att bjudas in. Med Rysslands invasion av Ukraina har detta därmed blivit ett känsligt ämne.