Fick inte förlängt - nu avslutar han karriären: "Känns som rätt tidpunkt"

Jacob Olofsson fick lämna Björklöven efter fem säsonger. Foto: Bildbyrån

När Hockeysverige når Jacob Olofsson under torsdagseftermiddagen har han precis kommit hem från ett besök hos familjen. Nyligen kom beskedet att han inte får förlängt med Björklöven. Ett tufft sådant.

-- Det är såklart väldigt trist när man trivts väldigt bra och bott här väldigt länge. Det är såklart något man ville vara med om, men det är förståligt. Det är ett steg upp och de ska sätta sin plats där och bygga på något bra, säger han.

Hur gick diskussionerna med Kenttä?

-- Det var väl aldrig några konstigheter eller nära så liksom. Jag fick veta ganska tidigt att det var det här som gällde. Så det har man hunnit bearbeta en del såklart.

Nu berättar Piteå-sonen att han inte bara slutar i Björklöven. Han lägger också skridskorna på hyllan och avslutar elitkarriären, blott 26 år gammal. Ett beslut som vuxit fram sakta men säkert efter beskedet om att han inte får förlängt med Björklöven.

-- Det blir faktiskt att satsa på det civila helt enkelt. Det är det jag landar i. Jag känner att jag har haft skador mot huvudet framför allt, men också skador generellt så det känns väl som ett klokt men kanske oväntat beslut. Men det är på egna premisser och det känns som rätt tidpunkt för det.

Jacob Olofsson avslutar karriären

Hur känns det? Att lämna hockeyn?

-- Nej men både och. Det har ändå varit ens liv så länge man kan minnas. Det kommer vara en omställning ur den synvinkeln. Men det ska bli spännande att starta lite av ett nytt liv och se hur det ser ut.

Vad kommer du att göra nu?

-- Det blir att börja plugga. Sen har jag turen att ha familjens företag som jag har en väg att ta mig in och bygga vidare på.

Vad är det för bransch?

-- Fastigheter. Så det blir in på den svängen.

Enligt Jacob Olofsson har han haft flera förfrågningar från andra klubbar efter beskedet att han inte blir kvar i Löven.

-- Det har varit väldigt mycket lite överallt. Luleå bland annat, men även andra klubbar i Sverige och utomlands som jag har funderat över. Men när det inte blev här i Umeå så kände jag väl inte riktigt att det var värt om jag inte har 100 procent sug. Då känns det mer rätt att starta det riktiga livet när man fortfarande har kroppen intakt.

Jacob Olofsson i en match med Timrå 2021.

Jacob Olofsson inledde sin karriär i Timrås juniorverksamhet. Han har representerat Sverige på alla juniornivåer och spelade JVM med Sverige 2019. Säsongen 16/17 debuterade han på seniornivå med Timrå i Hockeyallsvenskan . 2019 flyttade han till Skellefteå där han gjorde två säsonger i SHL innan han återvände till Timrå. Sedan säsongen 2022 har han representerat Björklöven och var med och tog klubben tillbaka till SHL i våras.

Totalt blev det 232 matcher och 118 poäng på fem säsonger i Björklöven.