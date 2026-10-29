Uppgifter: Stjärnan vägrar spela – "Har fått nog"

Dylan Larkin petas av Detroit i väntan på en trejd till en annan klubb.

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Ända sedan i somras har Dylan Larkins framtid i Detroit Red Wings varit en stor följetong. Det var i början av juni som de första uppgifterna kom att Larkin hade begärt en trejd bort från Detroit. Detta sedan han varit med och missat slutspel tio år i rad samt hamnat i osämja med general managern Steve Yzerman . Sedan dess har Yzerman fått sparken, men Larkin har ändå velat lämna Red Wings.

Dylan Larkin blev petad som lagkapten och missade sedan försäsongen och starten på NHL-säsongen i Detroit men har sedan anslutit till laget igen. 30-åringen har dock blivit utbuad av sin egna fans i Detroit . Sedan han återvände till spel för Red Wings har Larkin noterats för sex poäng (2+4) på tio matcher.

Petas av Detroit Red Wings

Nu verkar en trejd kunna närma sig för Dylan Larkin.

Detroit Red Wings huvudtränare Todd McLellan bekräftade nämligen att Larkin hålls utanför laguppställningen i nattens hemmamatch mot Chicago Blackhawks. McLellan hänvisade sedan till t.f. general managern Shawn Horcoff för att kommentera situationen.

Sportsnets insider Elliotte Friedman har sedan rapporterat att Dylan Larkin inte kommer att spela mer för Detroit förrän en trejd är klar. I nuläget är det ännu okänt hur nära en eventuell trejd kan tänkas vara.

"Dylan Larkin har fått nog"

TSN:s insider Pierre LeBrun skriver sedan att det är Larkins initiativ att inte spela något mer för Red Wings.

"Larkin anser att han har gett klubben gott om tid att få till en överenskommelse sedan han begärde att bli trejdad i maj. Larkin har fått nog, och beslutet blev därför att han inte kommer att spela i kväll eller under den närmaste framtiden, i hopp om att en trejd ska bli av", skriver LeBrun på X (tidigare Twitter).

Kan Larkin göra Hellebuyck sällskap i New Jersey Devils?

Från början hade Dylan Larkin en kort trejdlista med endast tre lag. Han sades då endast vara intresserad av att bli bortbytt till antingen Florida Panthers , Minnesota Wild och Vegas Golden Knights . Strax efteråt adderades även Dallas Stars till listan. En trejd har dock inte gått att genomföra och Larkin uppges sedan även ha visat intresse för Colorado Avalanche , Tampa Bay Lightning och Washington Capitals .

Så sent som förra veckan kom nya uppgifter att Dylan Larkin också har lagt till Carolina Hurricanes , New Jersey Devils och Utah Mammoth på sin lista över tänkbara destinationer.

Kan det då möjligen bli New Jersey Devils för Larkin, precis som för stjärnmålvakten, och lagkamraten från OS, Connor Hellebuyck?

Den tidigare NHL-backen Jordan Schmaltz, som numera jobbar inom media och driver podcasten "Home By 3", skriver nämligen att det är Devils som ligger närmast till hands fört Dylan Larkin just nu, enligt hans uppgifter . Det återstår att se om det blir Devils, eller någon annan NHL-klubb, som landar Larkin via en trejd.

Dylan Larkin har varit uttagen i USA :s landslag som spelat både 4 Nations Face-Off 2025 och OS i Milano tidigare i år. Där har Larkin imponerat stort för USA vilket stärkte hans trejdvärde. Larkin gjorde bland annat mål i både kvartsfinalen mot Tre Kronor och semifinalen mot Slovakien på vägen till OS-guldet i februari.

Under fjolårets säsong gjorde Dylan Larkin 34 mål och 67 poäng på 74 matcher för Detroit Red Wings. Det var hans femte säsong i rad med minst 30 mål för Detroit. Hans bästa säsong kom 2022/23 där Larkin gjorde 79 poäng på 80 matcher. 2023 skrev Dylan Larkin på ett åttaårskontrakt med Red Wings med en lönetaksträff på 8,7 miljoner dollar per säsong, vilket motsvarar en årslön på nästan 81,6 miljoner kronor. Totalt har han gjort 649 poäng på 818 NHL-matcher med Detroit.