Marcus Bergman klar för den brittiska klubben Sheffield Steelers.

Det blev ingen förlängning i Nybro Vikings IF för Marcus Bergman. Efter en stark säsong i fjol och åttonde raka säsongen i HockeyAllsvenskan gick han tidigare ut med att han letar efter klubbar utomlands istället . Telefonen hade börjat ringa men ingenting var bestämt.

Nu har han plockats upp av Sheffield Steelers i ligan EIHL, meddelar laget på sin hemsida.

– Truppbredd är ingenting man kan ta för givet. Med skadorna på Dowd och Rockwood, samtidigt som vi har förlorat spelare till sjukdom i flera matcher på sistone, kände vi att vi behövde se till att ha täckning och inte stå med en för tunn trupp, säger lagets tränare Aaron Fox.

Tillför viktiga egenskaper

Bergman plockas in tillsammans med den amerikanska forwarden Nick Hutchison där båda är över 190 cm långa. Fox förklarar att nyförvärven kommer bidra med främst storlek och fysisk styrka.

– Jag tycker att vi har blivit större, snabbare och fått in lite mer tuffhet i gruppen den här veckan, säger Fox.

Förra säsongen bar även Bergman ett "A" på bröstet för sitt Nybro som visar på ledaregenskaperna han kan ta med in i Steelers, som vill jaga titlar denna säsongen.

Fem andra svenskar i ligan

Sheffield Steelers, som Bergman kommer till, har börjat säsongen starkt och ligger just nu först i hela serien med 17 poäng. Tio gånger har klubben vunnit den brittiska grundserien där senaste gången var säsongen 2023/24. Det är den mest framgångsrika klubben i brittiska hockeyn.

EIHL, som är den högsta ligan i Storbrittanien, har fem andra svenskar just nu. Bland annat kan vi hitta Victor Björkung och Anton Karlsson, där båda haft karriärer i HockeyAllsvenskan. Dock spelar ingen av de i samma lag.