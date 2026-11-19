Théo Rochette.

Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy

I början av november meddelade AHL-klubben Grand Rapids Griffins att den schweiziske centern Théo Rochette tagit en paus från laget av personliga skäl. Mer än så ville Griffins inte dela med sig av, men enligt schweiziska Blick vill VM-centern återvända till Schweiz för spel i Lausanne där han alltjämt har ett gällande kontrakt.

NHL-klubben Detroit Red Wings , som Rochette har kontrakt med, ska emellertid inte vara villiga att tillmötesgå 24-åringens önskan.

Skälet till att NHL-klubben inte vill släppa AHL -centern är inte känt, men enligt Blick kan Dylan Larkin -konflikten i Detroit ligga bakom beslutet att inte tillmötesgå spelarens önskemål.

Uppgifter: Kan handla om att skicka signaler

Som bekant strejkar Larkin just nu i syfte att få igenom en trejd från Red Wings, men än så länge har klubben inte valt att acceptera något trejdförslag som hamnat på bordet. Enligt Blick kan Detroits hårda hållning i Rochette-fallet således handla om att skicka en signal till andra spelare under kontrakt som vill lämna klubben.

Rochette, som just nu befinner sig i Québec i väntan på att situationen ska få en lösning, skrev ett ettårigt entry level-kontrakt med Red Wings med en lönetaksträff på 1,025 miljoner dollar per säsong. Detta efter en säsong hemma i Lausanne, där centern noterades för 43 poäng (22+21) på 46 matcher i den schweiziska ligan och där han avslutade säsongen med att ta VM-silver med Schweiz. På tio matcher i mästerskapet noterades Rochette för sex poäng, fördelade på tre mål och tre assist.

Förra hösten skrev Rochette ett nytt femårskontrakt med Lausanne som sträcker sig till 2031.