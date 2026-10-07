Larkin utbuad i Detroit - igen

Dylan Larkin blev utbuad av Detroit-fansen igen.

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Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Till ingens förvåning är Dylan Larkin fortfarande inte särskilt populär hos Detroit Red Wings-supportrarna bara för att han spelar.

När Red Wings jagade sin första seger för grundserien under natten mot onsdagen mot Ottawa Senators möttes den amerikanske centern av burop så fort han rörde pucken. Det fortsatte under hela kvällen när Red Wings-fansen visade sitt missnöje mot den före detta lagkaptenen.

Larkin hade missat säsongens två första matcher på grund av en överkroppsskada, men slapp inte undan buropen i den miljön heller – han blev nämligen utbuad under Red Wings öppningsceremoni när han presenterades som ställd utanför laget (healthy scratch).

Dylan Larkin har bett om att bli trejdad

Buropen kommer i spåren av att Larkin begärde att bli trejdad under försäsongen/uppehållet. Han begärde en trejd redan den 4 juni, och även om sökandet efter en ny general manager troligen har bromsat alla försök att gå vidare från den mångårige Red Wings-spelaren, har han också begränsat lagets alternativ för vart de kan trejda honom.

Sökandet efter en ny GM är dock en starkt bidragande orsak till fördröjningen, då det har satt klubben i ett osäkert mellanläge. Steve Yzerman klev av rollen den 15 juli och laget har ännu inte anställt någon ersättare. Shawn Horcoff utsågs till tillfällig GM den 15 september, vilket indikerar att laget är öppet för att göra drag tills de hittar en permanent ersättare, men än så länge har det inte skyndat på processen kring något av de två uppmärksammade spelarärendena i truppen.

Det andra spelarärendet av betydelse gäller backen Simon Edvinsson, som gick in i säsongen utan kontrakt som restricted free agent. De två parterna stod långt ifrån varandra innan Yzerman klev av rollen, men med tanke på situationen dök Edvinsson upp på träningslägret i god tro medan de arbetade på ett avtal. De fortsatta förhandlingarna hjälpte dock inte situationen, och han har sedan dess återvänt hem till Sverige och begärt att bli trejdad från laget.