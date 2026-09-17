Missar träningslägrets start – efter kritiserad trejdbegäran

Dylan Lark,in kommer inte att synas till när Detroit Red Wings inleder sitt träningsläger. Foto: Rick Osentoski-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Dylan Larkin kommer inte att finnas på isen när Detroit Red Wings inleder sitt träningsläger. Stjärncentern påstås ha ådragit sig en överkroppsskada – bara dagar efter att det stod klart att han inte längre får bära "C:et" på sin tröja.

Samtidigt fortsätter dramatiken kring Larkins framtid i Detroit. 30-åringen begärde i somras att få lämna klubben efter ännu en missad slutspelsplats, ett beslut som väckt starka reaktioner i Red Wings-land.

När träningslägret inleds på torsdagen kommer Larkin därför inte att finnas på isen. Enligt interim-general manager Shawn Horcoff har centern skadat överkroppen under sin träning på försäsongen.

– Det kommer att ta lite tid för honom att återhämta sig. När vi har en bättre bild av när han kan vara tillbaka och tillgänglig kommer vi att meddela det, säger Horcoff enligt NHL.com .

Det finns i nuläget ingen fastställd tidsplan för Larkins comeback. Red Wings hoppas dock att han ska kunna återvända under försäsongen.

Dylan Larkin vill lämna Detroit

Skadan kommer i ett känsligt läge för Larkin.

Efter förra säsongen begärde han en trejd från Detroit. Dåvarande general manager Steve Yzerman bekräftade senare att Larkins agent hade kontaktat klubben och att centern lämnat över en kort lista med klubbar som han kunde tänka sig att acceptera en flytt till. Larkin har en no movement-klausul som ger honom kontroll över vilka klubbar han kan trejdas till.

Yzerman gjorde samtidigt klart att det inte fanns några garantier för att Larkins önskemål skulle uppfyllas. Med fem år kvar på det åttaårskontrakt värt 69,6 miljoner dollar som han skrev med Detroit betonade Yzerman att hans uppgift var att agera i Red Wings intresse.

Larkins beslut har också mötts av hård kritik i Detroit. Kritiken har bland annat handlat om att han är klubbens lagkapten och har lång tid kvar på sitt kontrakt. Samtidigt har hans önskan att lämna satts i samband med Red Wings tio år långa slutspelstorka och hans frustration över klubbens sportsliga utveckling.

Larkin själv har tidigare uttryckt frustration över klubbens agerande, bland annat efter trade deadline 2025 då han menade att laget inte hade fått någon skjuts av klubbens beslut på marknaden.

Fråntogs C:et

Dramatiken kring Larkin har fortsatt under hösten.

Förra veckan meddelade Red Wings att Larkin skulle delta på träningslägret, men att han inte längre skulle vara lagkapten. Detroit har valt att inleda säsongen utan en utsedd kapten och skjuta upp beslutet tills klubbens nya sportsliga ledning är på plats.

Steve Yzerman har sedan dess lämnat posten som general manager och ersatts tillfälligt av Shawn Horcoff. Det innebär att Larkins framtid i Detroit fortfarande är en av de stora frågorna för klubbens nya ledning.

Även klubbägaren Chris Ilitch har öppnat för att Larkin kan bli kvar i Detroit hela säsongen, trots sin tradebegäran.

Gjorde karriärens bästa säsong

Larkin kommer från en stark individuell säsong. 2025/26 noterades han för 34 mål och 33 assist på 74 matcher – totalt 67 poäng.

Han gjorde dessutom tre poäng på sex matcher för USA under OS i Milano och Cortina, där amerikanerna tog guld.

Larkin draftades som nummer 15 totalt av Detroit 2014 och har tillbringat hela sin NHL-karriär i klubben. Hans poängmässigt bästa säsong kom 2022/23, då han gjorde 32 mål och 47 assist på 80 matcher.

Trots sina individuella framgångar har Larkin bara fått spela slutspel en gång under sin NHL-karriär. Det skedde redan under rookiesäsongen 2015/16, då Detroit slogs ut av Tampa Bay Lightning i den första rundan.

Nu återstår frågan om Larkin överhuvudtaget kommer att spela fler matcher för Red Wings – och när han i så fall återvänder från sin skada.