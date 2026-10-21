Dylan Larkin i Detroit.

Foto: Rick Osentoski-Imagn Images / USA Today Sports

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Dramat kring Dylan Larkin i Detroit Red Wings fortsätter, men den tidigare lagkaptenen gör nu vad han kan för att underlätta en trejd bort från klubben.

Enligt Helene St. James på Detroit Free Pres s har den amerikanske centern utökat sin lista över potentiella destinationer till totalt tio lag.

Larkin skapade stora rubriker i juni när den Michigan-födde 30-åringen begärde att bli trejdad från sin hemstadsklubb. Ursprungligen innehöll hans lista över godkända klubbar bara Florida Panthers, Minnesota Wild och Vegas Golden Knights. Efter att dåvarande general managern Steve Yzerman inte lyckats få till en affär försökte Larkin förbättra sina chanser genom att även lägga till Dallas Stars. Det gav dock inget resultat.

Det är nya lagen på listan

Larkin vill fortfarande lämna Detroit. I september rapporterades det att han uttryckt intresse för Colorado Avalanche, Tampa Bay Lightning och Washington Capitals. Under de senaste veckorna har situationen stått stilla, och Larkin har spelat matcher för Red Wings för att hålla sitt trejdvärde intakt.

Nu uppger St. James att Larkin även är redo att flytta till Carolina Hurricanes, New Jersey Devils eller nykomlingen Utah Mammoth. Han har full makt att bestämma sin framtida adress då han har en full no-trade-klausul i sitt nuvarande kontrakt, som har en lönetaksträff på 8,7 miljoner dollar per säsong och sträcker sig till och med 2030/31.

Ramsan fungerade inte...

Beskedet kommer drygt en vecka efter att Larkin möttes av hyllningar i Bell Centre, där Montreal Canadiens-fansen haglade ramsan ”We want Larkin” under säsongens första möte mellan de båda klassiska rivalerna. 30-åringen erkände att han var överraskad över reaktionen från Habs-fansen, men det var inte tillräckligt för att övertyga honom om att överväga en flytt till ett kanadensiskt lag.

Larkin har spelat i sex av Detroits åtta första matcher under säsongsinledningen, efter att ha missat de två första på grund av en skada. Han noterades för ett mål och en assist i sin återkomst, men står bara noterad för en assist på sina senaste fem matcher.

Red Wings (3-3-2) spelar sin nästa match under tisdagsnatten när de gästar Seattle Kraken.