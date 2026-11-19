Joona Koppanen.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

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I en intervju med NSD ger Joona Koppanen raka besked kring hur han hoppas att hans hockeyframtid i Luleå ska se ut. Finländaren anslöt till SHL -klubben från Pittsburgh Penguins organisation på ett ettårskontrakt inför säsongen och hoppas nu på en fortsättning i Norrbotten.

– Jag trivs här och ser ingen anledning att röra på mig, så jag hoppas på en förlängning, säger han till tidningen.

Huruvida parterna har påbörjat diskussioner eller förhandlingar kring ett nytt avtal vet Koppanen inte. Han vet dock att han hoppas på ett längre avtal än ett nytt ettårsavtal.

– Nej, det hade varit skönt med ett lite längre kontrakt den här gången.

Koppanen toppar Luleås interna poängliga den här säsongen, då han producerat tolv poäng (7+5) på 16 matcher. Finländaren fick en flygande start på sin tid i sin nya klubb, då han i debuten mot Rögle producerade fyra poäng och stod noterad för totalt sex poäng på sina tre första matcher. Sedan dess har det blivit lika många poäng, fast på 13 matcher.