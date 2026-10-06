Efter hatstormen: Gör säsongsdebut – i svenskkedja

Dylan Larkin är redo för spel igen.

Foto: USA Today Sports

Tröjor med ”loser” och ”förrädare” tejpade över namnet var bara en del av den massiva kritik som riktades mot Dylan Larkin när Detroit Red Wings inledde sin säsong i Little Caesars Arena i förra veckan. Den tidigare kaptenen, som krävt att bli trejdad, möttes även av högljudda burop när hans namn ropades upp i hemmaborgen, och på sociala medier fortsatte hatstormen.

Nu kan buropen bli ännu högre – när några av lagets svenskar är på isen.

Under tisdagen rapporterar nämligen initierade reportern Helene St. James att den tidigare kaptenen går mot säsongsdebut i Red Wings. Under morgonvärmningen, inför matchen mot Ottawa Senators, var 30-åringen på is, och tog plats i en powerplay-uppställning. Kedjan? Jo, den ser ut att bli svensk i två tredjedelar då Lucas Raymond och Viktor Arvidsson tog plats intill stjärnan.

Tillbaka från skada

Dylan Larkin missade Detroits två första matcher med en överkroppsskada, och stod därmed på läktaren och vinkade när han senast blev utbuad av sina egna fans.

– Eftersom Dylan är en del av laget ville han vara med vid ceremonin. Han måste förstås leva med konsekvenserna av att ha begärt att bli bortbytt. Det är inte en bekväm situation för någon; jag lider med honom dock. Det gör jag verkligen, sa Detroits coach Todd McLellan efter premiärförlusten mot New York Rangers.

McLellan bekräftar nu också att Larkin spelar i natt – om han får grönt ljus från läkarna.