Jonathan Huberdeau.

Foto: Noah K. Murray/AP/Alamy

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

En höftskada har hållit den tidigare storstjärnan Jonathan Huberdeau borta från spel i över nio månader. Den senaste tiden har 33-åringen kunnat skruva upp träningen och tidigare i veckan meddelade Calgary Flames att forwarden skulle matchas igång med Calgary Wranglers i AHL på ett så kallat "conditioning loan".

I natt spelade Huberdeau sin första match – och levererade direkt.

Bildade kedja med svensken

Forwarden, som bildade en kedja med svenske William Strömgren, producerade tre passningspoäng i matchen mot Coachella Valley Firebrids som Wranglers vann med 4–3.

– Det kändes bra. Det var lite rostigt och det var inte enkelt i början, men det blev bättre ju längre matchen gick. Jag tror att det bara kommer att bli bättre, säger Huberdeau till media efter matchen .

Matchen var forwardens första match i AHL någonsin, då han gick raka vägen från juniorhockeyn in i NHL som tonåring. På plats i arenan, som är samma hemmaarena som Calgary Flames spelar sina matcher i, fanns flera lagkamrater från Flames för att följa 33-åringens comeback.

– Det var fint av dem. De har haft en resdag, så att ta sig tid, komma hit och kolla på mig är snällt, säger Huberdeau.

Tjänar över 100 miljoner om året

När Huberdeau kan vara tillbaka i NHL-spel är i nuläget oklart, men forwarden hoppas att han ska kunna vara redo när Flames åker till Montréal för en match i sin hemprovins Québec.

– Det hade varit häftigt. Vi har ingen plan just nu, men det hade så klart varit coolt att få komma hem och spela framför familjen.

Huberdeau är Calgarys bäst betalda spelare och tjänar den här säsongen 10,5 miljoner dollar, vilket motsvarar 106 miljoner kronor. Sommaren 2023 skrev han ett åttaårskontrakt värt 850 miljoner kronor med Flames efter sommaren före trejdats till klubben som en del av utbytet som klubben fick för att skeppa Matthew Tkachuk till Florida .

Under sin karriär har Huberdeau spelat 962 matcher i NHL och producerat 807 poäng. 2013 prisades han med Calder Trophy som årets rookie i NHL och säsongen 2021/22 slutade han tvåa i NHL:s poängliga efter att ha producerat 115 poäng (30+85) på 80 matcher.