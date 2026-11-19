Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Ungefär en tredjedel av säsongen är spelad och det börjar synas tendenser både hos lag och hos specifika spelare. Har det inte lossnat så här långt finns en överhängande risk att det inte kommer lossna alls och då kan ett klubbyte vara den bästa medicinen.

Vi har till exempel redan sett Liam Svensson byta Tranås mot HC Dalen med positivt resultat, Hampus Johannesson lämnade Västervik för Mörrum och målvakten Simon Tjärnhell har lämnat Enköping.

Idag tänkte jag titta närmare på ett gäng spelare i Hockeyettan som skulle må bra av ett miljöombyte. Anledningarna till det kan vara väldigt olika, men ibland är det en flytt som är lösningen när man kört fast.

Jag tänker så här...