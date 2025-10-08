Gabriel Landeskog är tillbaka i NHL på riktigt. Nattens 4–1-seger för hans Colorado Avalanche var svenskens första grundseriematch i NHL sedan 10 mars 2022.

Gabriel Landeskog i NHL-premiären (vänster). Foto: Bildbyrån (montage).

”WELCOME BACK, CAPTAIN”



Orden rullades ut på flera håll natten till onsdag då det var dags för Colorado Avalanche att släppa pucken för NHL-premiären mot LA Kings. Spelaren som det hela syftade på var självklart vår svenske stjärna Gabriel Landeskog, och hyllningarna var enorma.



Även om den nu 32-årige forwarden gjorde sin efterlängtade comeback under förra årets slutspel så blev denna kväll mycket speciell. Den senaste grundseriematchen i NHL spelade nämligen Landeskog 10 mars 2022. Samma säsong som senare slutade i en Stanley Cup, samt guldpucken för årets svenska spelare.



Detta ger alltså ett gap på 1307 (!) dagar.



– Det är en spelare som inte har spelat så mycket hockey de senaste åren, men som kom tillbaka efter ett karaktärsprov som jag tror att vi har sett få åstadkomma. Han har missat väldigt mycket hockey, vilket gör att han nog inte var säker på om han skulle spela mer, men när han kom tillbaka gjorde han det. Han rörde sig fantastiskt bra där ute. När vi har haft lite kontakt efter säsongen har känslan växt att Gabriel tränar för att bli bättre, inte bara för att hålla. Då ville jag verkligen skicka signalen till honom att han är en nyckelspelare för oss, sade svenske förbundskaptenen Sam Hallam när han presenterade Landeskog som ett av Tre Kronors sex första namn till OS i Milano 2026.

MacKinnon sätter nytt poängrekord

Matchen då? Jo, Colorado och Landeskog fick även kliva av isen som segrare efter 4–1.



Martin Necas (2), Sam Malinkski och Artturi Lehkonen blev premiärmålskyttarna och Landeskog tog plats i en andrakedja intill Brock Nelson och Valeri Nichushkin. Ingen poäng trillade dock in.



LA Kings kom inte med något svar i målprotokollet förrän i 56:e minuten, då genom Kevin Fiala, assisterad av Adrian Kempe, i powerplay.



Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.



En av de stora snackisarna från kvällen blev annars Nathan MacKinnons två assist som tog honom till totalt 1017 poäng i Colorado. En siffra som även sätter ett nytt rekord för flest poäng i NHL-klubbens historia sedan organisationen flyttades 1995/96. Joe Sakic hade det tidigare rekordet på 1015.