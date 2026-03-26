Fina bilder – när fästmön hyllades: ”Det var otroligt”

Rasmus Dahlins fästmö Carolina Matovac var äntligen tillbaka i Buffalo och fick se sin första match på plats för säsongen.

Då hyllades hon stort av klubben och fansen i KeyBank Center.

– Stödet som vi fick i dag av fansen, det var otroligt, säger han efter matchen enligt Buffalo Sabres Radio Network.

Rasmus Dahlins fästmö Carolina Matovac blev plötsligt sjuk under en resa till Frankrike, och gick sedan igenom en period med livshotande hjärtproblem. Tack och lov gick det att rädda hennes liv och efter en hjärttransplantation har hon fått stanna hemma i Sverige under en lång period.

Under natten var äntligen fästmön tillbaka i KeyBank Center för att se Buffalos match mot Boston Bruins, som laget förlorade med 3–4 efter övertid.

Då uppmärksammades Matovacs återvändo till arenan stort på storbildsskärmen.

– Välkommen hem till Carolina Matovac, Rasmus Dahlins fästmö, hon är tillbaka och är på sin första match för säsongen. Vi alla som håller på Sabres älskar dig, Carolina, säger speakern i arenan.

”Det var otroligt”

– Stödet som vi (Rasmus och Carolina) fick i dag av fansen, det var otroligt. Det kändes väldigt speciellt för henne.

I matchen då?

Där gjorde Viktor Arvidsson mål för bortalaget som jagar slutspelsplats och vann med 4–3 i Buffalo.