Tidigare SHL-centern lägger av – blir tränare

Andreé Hult avslutar sin spelarkarriär. Istället kommer 38-åringen nu att bli tränare – där resan börjar hemma i Borlänge.

— Ishockeyn har varit en stor del av mitt liv, och det känns både inspirerande och motiverande att få fortsätta arbeta med sporten i denna nya roll, säger han i ett pressmeddelande.

Andreé Hult inför ishockeymatchen i Skoda Trophy mellan Vita Hästen och Leksand den 4 september 2020 i Södertälje.

Foto: Maxim Thoré / Bildbyrån.

Efter en lång spelarkarriär med spel i Ryssland, Tyskland, Slovakien, Ukraina, Hockeyallsvenskan och SHL står det nu klart att Andreé Hult lägger skridskorna på hyllan. Den tidigare centern kommer istället att satsa på en tränarkarriär. Till nästa säsong blir han nu istället huvudtränare i Borlänge.

Hockeyettan-klubben är hans moderklubb. Det var säsongen 02/03 han senast spelade för klubben. Då i juniorlaget. Efter det blev det en flytt till Mora som var starten på en häftig karriär.

Under åren har han fått uppleva många olika länder och ligor. Säsongen 19/20 återvände han till svensk hockey och skrev på för Leksand i SHL. Det blev då 43 matcher för föreningen. De senaste säsongerna har han spenderat i Tyskland.

— När Andreé nu har tydliggjort att siktet är inställt på en tränarkarriär tvekade vi inte en sekund. Andreés spelarkarriär är gedigen och fylld av unika erfarenheter som kommer att vara till stor nytta för oss, och den här nya rollen kommer att passa väldigt bra. Nu ska vi bygga ett team kring Andreé, vilket känns mycket spännande, säger sportchef Ola Ericsson.

Andreé Hult gjorde 62 matcher i SHL under karriären. Dessutom spelade han 150 matcher i Hockeyallsvenskan för Timrå och Karlskoga.