Dahlins mardröm på semestern: Fästmön blev akut sjuk

Rasmus Dahlin och fästmön Carolina Matovac var på semester i Antibes. Då insjuknade Matovac med akut hjärtfel och fick till slut en hjärttransplantation nere i Frankrike.

”Utan HLR hade resultatet blivit otänkbart. Det är svårt att ens tänka på det värsta scenariot,” skriver den svenska stjärnan i ett känslosamt pressmeddelande.

Rasmus Dahlin och fästmön Carolina Matovac fick en mardrömslik semester.

Foto: Marc DesRosiers-Imagn Images.

Sommaren blev inte alls som Rasmus Dahlin och hans fästmö Carolina Matovac hade tänkt. Under semester i Frankrike insjuknade Matovac och fick akut hjärtfel. Efter en livräddande insats hamnade hon på intensivvården där hon låg med livssupport i flera veckor.

Nere i Frankrike fick hon sedan en hjärttransplantation innan hon fick komma hem till Sahlgrenska hemma i Göteborg och Sverige.

”Turligt nog fick hon HLR vid flera tillfällen, och upp till ett par timmer för att hålla henne vid liv, något som i slutändan räddade hennes liv. Utan HLR hade resultatet blivit otänkbart. Det är svårt att ens tänka på det värsta scenariot,” skriver Dahlin i ett pressmeddelande.

”Det mest utmanande kapitlet i våra liv”

Nu är Carolina Matovac hemma i Göteborg. Skönt nog är läget stabiliserat och hon jobbar för att återgå till det vanliga livet. Det samtidigt som Rasmus Dahlin gör sig i ordning för en ny säsong i Buffalo.

”Carolina jobbar fortfarande med rehab för att återvända och vara med mig i Buffalo. Hon har visat en otrolig dedikation, vilja, positivitet och motståndskraft som jag är full av beundran för. Det här har onekligen varit det mest utmanande kapitlet i våra liv, det är något vi också har lärt oss mycket från. Vi kommer att fortsätta växa av dessa erfarenheter och är tacksamma för all kärlek och support vi har fått. Vi är verkligen välsignade på så många sätt och inser helt hur lyckligt lottade vi är.”

I pressmeddelandet uttrycker paret sin beundran och tacksamhet för sjukvården, för NHL och spelarfacket, för Buffalo och för sin agentur och alla andra som har hjälpt dem under den svåra tiden.