Rasmus Dahlin och hans fästmö Carolina Matovacs har sorg.

Paret förlorade sitt ofödda barn förra året, berättar Matovac – och menar att graviditeten kan ha räddat hennes liv.

”Jag hoppas att du blir väl omhändertagen i himlen”, skriver hon på Instagram.

Den svenske NHL-stjärnan Rasmus Dahlin har under säsongen varit borta från spel och missat flera matcher med Buffalo Sabres av personliga skäl. Anledningen till frånvaron har varit att hans fastmö Carolina Matovac drabbades av allvarlig hjärtsvikt under en semesterresa i Frankrike. Hennes tillstånd var livshotande och hon behövde intensiv hjärt- och lungräddning vid flera tillfällen, innan en hjärttransplantation till slut genomfördes.

Nu berättar Matovac på Instagram att paret väntade sitt första band när hon blev sjuk.

”I dag skulle ha varit dagen då vi äntligen fick träffa dig. Du kommer alltid ha en särskild plats i våra hjärtan som vårt första barn, trots att vi aldrig fick chansen att mötas. Vår kärlek till dig är oändlig”, skriver Matovac.

Carolina Matovac: ”En anledning till att jag lever i dag”

Enligt Carolina Matovac kan graviditeten ha räddat hennes liv – och hon tackar deras ofödda barn för att hon själv fortfarande är vid liv.

”Om det inte vore för vår oro för dig hade vi kanske aldrig ringt efter hjälp och åkt till sjukhuset. Tack vare det beslutet var jag på rätt plats vid rätt tidpunkt när jag drabbades av mitt första hjärtsviktstillstånd. Det är bara en av många anledningar till att jag lever i dag och återigen kan omfamna ett normalt liv.”

Paret, som varit tillsammans sedan 2019, beskriver barnet som deras hjälte.

”Jag hoppas att du blir väl omhändertagen i himlen. Vi älskar dig, baby Matovac Dahlin”, skriver Matovac.

Rasmus Dahlin kommer att spela OS med Tre Kronor i februari. Under årets säsong har han gjort 37 poäng på 47 matcher med Buffalo Sabres i NHL.

Source: Rasmus Dahlin @ Elite Prospects