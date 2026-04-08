Rasmus Dahlin nominerad till Bill Masterton Trophy
Trots ett tufft år vid sidan av isen har Rasmus Dahlin lett Buffalo Sabres till klubbens första slutspel på 15 år. Nu är han en av fem svenskar nominerade till Bill Masterton Trophy.
Under förra sommaren blev Rasmus Dahlins fästmö Carolina Matovac allvarligt sjuk under en semester i Frankrike. Hon gick sedan igenom en period med livshotande hjärtproblem, och fick stanna hemma i Sverige efter en transplantation. Senare berättade hon att paret väntade sitt första band när hon blev sjuk, och att graviditeten kan ha räddat hennes liv.
Nu, efter en säsong präglad av allt detta, kan den 25-årige svensken prisas med Bill Masterton Trophy. Priset som går till den mest dedikerade, sportsliga och uthålliga spelaren i ligan, och som oftast går till någon spelare som har gjort comeback efter en tuff skada eller sjukdom.
En spelare från varje lag har blivit nominerade, och där finns, utöver Dahlin, även Linus Ullmark, Olier Ekman-Larsson, Gabriel Landeskog och Jesper Wallstedt. Se alla nominerade nedan.
Atlantic Division
- Boston Bruins: Charlie McAvoy
- Buffalo Sabres: Rasmus Dahlin
- Detroit Red Wings: Dominik Shine
- Florida Panthers: Brad Marchand
- Montreal Canadiens: Mike Matheson
- Ottawa Senators: Linus Ullmark
- Tampa Bay Lightning: Darren Raddysh
- Toronto Maple Leafs: Oliver Ekman-Larsson
Metropolitan Division
- Carolina Hurricanes: Taylor Hall
- Columbus Blue Jackets: Boone Jenner
- New Jersey Devils: Brenden Dillon
- New York Islanders: Kyle Palmieri
- New York Rangers: Matthew Robertson
- Philadelphia Flyers: Garrett Wilson
- Pittsburgh Penguins: Anthony Mantha
- Washington Capitals: Alex Ovechkin
Central Division
- Chicago Blackhawks: Spencer Knight
- Colorado Avalanche: Gabriel Landeskog
- Dallas Stars: Jamie Benn
- Minnesota Wild: Jesper Wallstedt
- Nashville Predators: Ozzy Wiesblatt
- St. Louis Blues: Jordan Binnington
- Utah Mammoth: Clayton Keller
- Winnipeg Jets: Jonathan Toews
Pacific Division
- Anaheim Ducks: Ville Husso
- Calgary Flames: Devin Cooley
- Edmonton Oilers: Connor Ingram
- Los Angeles Kings: Anze Kopitar
- San Jose Sharks: Laurent Brossoit
- Seattle Kraken: Jordan Eberle
- Vancouver Canucks: Kevin Lankinen
- Vegas Golden Knights: Akira Schmid
