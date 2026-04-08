Rasmus Dahlin nominerad till Bill Masterton Trophy

Trots ett tufft år vid sidan av isen har Rasmus Dahlin lett Buffalo Sabres till klubbens första slutspel på 15 år. Nu är han en av fem svenskar nominerade till Bill Masterton Trophy.

Rasmus Dahlin och fästmön Carolina Matovac. Foto: Bildbyrån och Instagram (skärmdump).

Under förra sommaren blev Rasmus Dahlins fästmö Carolina Matovac allvarligt sjuk under en semester i Frankrike. Hon gick sedan igenom en period med livshotande hjärtproblem, och fick stanna hemma i Sverige efter en transplantation. Senare berättade hon att paret väntade sitt första band när hon blev sjuk, och att graviditeten kan ha räddat hennes liv.

Nu, efter en säsong präglad av allt detta, kan den 25-årige svensken prisas med Bill Masterton Trophy. Priset som går till den mest dedikerade, sportsliga och uthålliga spelaren i ligan, och som oftast går till någon spelare som har gjort comeback efter en tuff skada eller sjukdom.

En spelare från varje lag har blivit nominerade, och där finns, utöver Dahlin, även Linus Ullmark, Olier Ekman-Larsson, Gabriel Landeskog och Jesper Wallstedt. Se alla nominerade nedan.

Atlantic Division

Boston Bruins: Charlie McAvoy

Buffalo Sabres: Rasmus Dahlin

Detroit Red Wings: Dominik Shine

Florida Panthers: Brad Marchand

Montreal Canadiens: Mike Matheson

Ottawa Senators: Linus Ullmark

Tampa Bay Lightning: Darren Raddysh

Toronto Maple Leafs: Oliver Ekman-Larsson

Metropolitan Division

Carolina Hurricanes: Taylor Hall

Columbus Blue Jackets: Boone Jenner

New Jersey Devils: Brenden Dillon

New York Islanders: Kyle Palmieri

New York Rangers: Matthew Robertson

Philadelphia Flyers: Garrett Wilson

Pittsburgh Penguins: Anthony Mantha

Washington Capitals: Alex Ovechkin

Central Division

Chicago Blackhawks: Spencer Knight

Colorado Avalanche: Gabriel Landeskog

Dallas Stars: Jamie Benn

Minnesota Wild: Jesper Wallstedt

Nashville Predators: Ozzy Wiesblatt

St. Louis Blues: Jordan Binnington

Utah Mammoth: Clayton Keller

Winnipeg Jets: Jonathan Toews

Pacific Division