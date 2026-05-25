Colorado Avalanche säsong är på väg att ta slut. Efter nattens 5-3-förlust ligger de nu under med 3-0 i matcher mot Vegas Golden Knights.

— Vi kastade allt vi hade mot dem men det studsade inte vår väg i dag, säger kapten Gabriel Landeskog till NHL.com.

Tomas Hertl blev stor matchhjälte i match tre.

Efter att ha flugit fram genom slutspelet de första två rundorna är Colorado nu illa ute. Två raka förluster på hemmaplan gav laget ett svårt läge inför matcherna i Vegas. Väl i match tre fick de en drömstart och gick ifrån till 3-0 redan efter 13 minuter.

Gabriel Landeskog, Nazem Kadri och Jack Drury var då målskyttarna.

Men överläget skulle inte hålla. För i den andra perioden gjorde Vegas samma sak med tre raka mål. Det var då Mark Stone, William Karlsson och Keegan Kolesar som hittade nätet. Väl i den tredje perioden stod matchen och vägde.

Då klev Tomas Hertl fram och satte 4-3, ett mål som blev matchavgörande. Med en minut kvar kom sedan 5-3 i tom kasse av Brett Howden.

— Det är tre raka hockeymatcher där vi känner att vi är nöjda var vi är någonstans. Jag tycker att vi fortsätter att köra på men de gör mål på individuella prestationer, säger Landeskog efter matchen.

Nu måste Colorado vinna tre raka matcher för att säsongen inte ska ta slut.