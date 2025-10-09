De senaste dagarna har Kirill Kaprizov, Connor McDavid, Jack Eichel, Kyle Connor med flera skrivit på riktigt tunga kontrakt – som börjar gälla i sommar. Men vilka spelare tjänar egentligen bäst i NHL? Här följer en stor genomgång av spelarna med högst lönetaksträff, högst löner den här säsongen och nästa säsong – och förstås en sammanställning över svenskarna som tjänar mest. Flera blågula stjärnor finns med i NHL:s absoluta lönetopp.

McDavid, Draisaitl, Matthews och MacKinnon får sällskap av flera svenskar på topplistan. Foto: Bildbyrån (collage)

För att räkna ut vem som tjänar bäst i NHL kan man antingen räkna på faktiska dollar i kontraktsvärde, på lönetaksträff, eller på den som tjänar bäst just det här året. För en spelare som skriver ett längre kontrakt tjänar ju inte nödvändigtvis lika mycket varje säsong.

Minnesotas Kirill Kaprizov skrev häromdagen på tidernas största NHL-kontrakt – värt 136 miljoner dollar. Det börjar emellertid inte gälla förrän nästa säsong. Då blir han också den med den högsta lönetaksträffen i ligan – 17 miljoner dollar. Vegas superstjärna Jack Eichel skrev även han på ett av NHL:s tyngsta kontrakt genom tiderna när han i natt förlängde med Vegas och skrev på ett åttaårskontrakt värt 108 miljoner dollar.

Med en lönetaksträff på 13,5 miljoner dollar kommer han ligga trea på listan över ligans bäst betalda spelare, bakom Kaprizov (17 miljoner) och Leon Draisaitl (14 miljoner).

Just nu är det alltså Leon Draisaitl som har den högsta lönetaksträffen, eftersom Kaprizovs och Eichels nya avtal inte börjar gälla förrän nästa säsong. I dagsläget är Kirill Kaprizov NHL:s 36:e bäst betalda spelare med en lönetaksträff på nio miljoner dollar.

Bäst betald av alla svenska spelare i ligan är Elias Pettersson, med en lönetaksträff på 11 600 000 dollar. Han är med det åttonde bäst betald, sett till lönetaksträffen. Närmast bakom honom är Erik Karlsson och William Nylander på 11 500 000 dollar.

Här är NHL:s 20 högsta lönetaksträffar, säsongen 25/26

1. Leon Draisaitl, 14 000 000 dollar

2. Auston Matthews, 13 250 000 dollar

3. Nathan MacKinnon, 12 600 000 dollar

4. Connor McDavid, 12 500 000 dollar

5. Mitch Marner, Mikko Rantanen, 12 000 000 dollar

7. Artemij Panarin, 11 642 857 dollar

8. Elias Pettersson, 11 600 000 dollar

9. Erik Karlsson, William Nylander, Igor Sjestiorkin, 11 500 000 dollar

12. David Pastrnak, 11 250 000

13. Drew Doughty, Rasmus Dahlin, 11 000 000 dollar

15. Evan Bouchard, Jonathan Huberdeau, 10 500 000 dollar

17. Aleksander Barkov, Jack Eichel, Sergej Bobrovskij, 10 000 000

20. Tyler Seguin, 9 850 000 dollar

Övriga svenskar värda att nämna:

50. Filip Forsberg, Mika Zibanejad, 8 500 000 dollar

Men det är som sagt inte så att en spelare med en lönetaksträff på 14 miljoner dollar tjänar just 14 miljoner dollar varje år. Lönetaksträffen är en snittlön, utslagen på alla kontraktsår. Så det är inte säkert att spelarna med högst lönetaksträff också är de som tjänar mest pengar varje år.

Men just den här säsongen är det faktiskt så att Leon Draisaitl också är den som tjänar mest. Han drar in 16 500 000 dollar kommande säsong. Nathan MacKinnon är tvåa på 16 050 000 dollar och Igor Sjestiorkin är trea på 15 825 000 dollar.

Även här är Elias Pettersson bäst betald av de svenska spelarna, med en lön på 14 500 000 dollar den här säsongen. William Nylander ligger strax bakom, med 13,5 miljoner dollar. Rasmus Dahlin finns också med bland ligans tio bäst betalda spelare den här säsongen, med en lön på 12 miljoner dollar. Han är tillsammans med Evan Bouchard och Noah Dobson den back som drar in mest pengar den här säsongen, även fast Erik Karlsson har den högsta lönetaksträffen bland ligans backar.

Här är NHL:s 20 högsta löner, säsongen 25/26

1. Leon Draisaitl, 16 500 000 dollar

2. Nathan MacKinnon, 16 050 000 dollar

3. Igor Sjestiorkin, 15 825 000 dollar

4. Auston Matthews, 15 200 000 dollar

5. Mitch Marner, Mikko Rantanen 15 000 000 dollar

7. Elias Pettersson, 14 500 000 dollar

8. William Nylander, 13 500 000 dollar

9. David Pastrnak, 12 500 000 dollar

10. Rasmus Dahlin, Evan Bouchard, Sebastian Aho, Noah Dobson, Brayden Point, 12 000 000 dollar

15. Aleksander Barkov, 11 600 000 dollar

16. Dougie Hamilton, 11 550 000 dollar

17. Charlie McAvoy, 11 500 000 dollar

18. Pierre-Luc Dubois, 11 350 000 dollar

19. Matthew Tkachuk, 11 250 000 dollar

20. Michail Sergatjov, 11 050 000 dollar

Svenskarna med högst lönetaksträffar, 25/26

1. Elias Pettersson, 11 600 000 dollar

2. Erik Karlsson, William Nylander, 11 500 000 dollar

4. Rasmus Dahlin, 11 000 000 dollar

5. Filip Forsberg, Mika Zibanejad, 8 500 000 dollar

7. Linus Ullmark, 8 250 000 dollar

8. Lucas Raymond, 8 075 000 dollar

9. Victor Hedman, 8 000 000 dollar

10. Jesper Bratt, 7 875 000 dollar

11. Elias Lindholm, 7 750 000 dollar

12. Gabriel Landeskog, 7 000 000 dollar

13. Hampus Lindholm, 6 500 000 dollar

14. Mattias Ekholm, 6 250 000 dollar

15. Jacob Markström, Jonas Brodin 6 000 000 dollar

17. William Karlsson, 5 900 000 dollar

18. Gustav Forsling, 5 750 000 dollar

19. André Burakovsky, Adrian Kempe, Marcus Pettersson 5 500 000 dollar

Men till nästa säsong har kartan ritats om.

Dels beräknar NHL att ligans lönetak ska stiga kraftigt de kommande åren. Från 95,5 miljoner dollar i år till 104 miljoner dollar nästa år, till 113,7 miljoner dollar säsongen 27/28. Det gör att spelarna helt enkelt kan skriva dyrare kontrakt. Och efter Kirill Kaprizovs monsterkontrakt lär vi få se flera stjärnor peka på honom och säga: ”Jag ska tjäna lika mycket”.

Connor McDavid hade chansen att sätta en ny standard för ligan med sitt nya avtal, och det spekulerades i att han skulle skriva ett kontrakt värt runt 19 miljoner dollar per år. Det hade varit en milstolpe i NHL:s historia. Istället gick han motsatt väg och skrev på ett tvåårskontrakt värt 12,5 miljoner dollar per år. Detta för att maximera Edmontons chanser att vinna Stanley Cup. Världens bäste spelare tjänar alltså inte ens bäst i sitt eget lag.

Frågan är om det avtalet kommer hålla nere lönerna för övriga spelare i ligan – eller om Kaprizovs monsterkontrakt blir det som sätter standarden. Det är ju faktiskt så att trots att flera av NHL:s största stjärnor skrivit på nya avtal de senaste dagarna så finns det ytterligare flera stjärnor som sitter på utgående avtal. Spelare som Artemij Panarin, Adrian Kempe, Martin Necas, Jacob Markström, Sergej Bobrovskij och en viss Alex Ovetjkin är inne på det sista året på sina respektive kontrakt och får börja förhandla om nya avtal med sin nuvarande klubb. De kan också avvakta, och istället ge sig ut på den öppna marknaden i sommar för att kunna välja och vraka bland anbuden.

De senaste dagarna har Kirill Kaprizov, Jack Eichel, Connor McDavid och Kyle Connor skrivit på avtal som gör att se finns med på topp tio-listan över spelarna med de högsta lönetaksträffarna nästa säsong. Man får nämligen skriva på nya avtal ett år i förväg. Från och med sommaren 2025 får man skriva på avtal för sommaren 2026, och så vidare.

Det återstår att se om Panarin eller Kempe kan slå sig in på topplistan med deras nya kontrakt.



Här är NHL:s 10 högsta lönetaksträffar, säsongen 26/27 – just nu

1. Kirill Kaprizov, 17 000 000 dollar

2. Leon Draisaitl, 14 000 000 dollar

3. Jack Eichel, 13 500 000 dollar

4. Auston Matthews, 13 250 000 dollar

5. Nathan MacKinnon, 12 600 000 dollar

6. Connor McDavid, 12 500 000 dollar

7. Mitch Marner, Mikko Rantanen, Kyle Connor 12 000 000 dollar

10. Elias Pettersson, 11 600 000 dollar