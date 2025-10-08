Kyle Connor kan bli unrestricted free agent nästa sommar. Nu ser Winnipeg Jets ut att undvika en förlust av sin offensiva stjärna. Elliotte Friedman på Sportsnet rapporterar att den amerikanske forwarden är på väg att skriva ett kontrakt med klubben som kan vara värt över 900 miljoner kronor.

Kyle Connor ser ut att bli kvar i Winnipeg en långtid framöver. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Winnipeg Jets kan vara på väg att säkra en av sina viktigaste spelare – på ett långtidskontrakt.

Under natten rapporterade Elliotte Friedman på sociala medier-plattformen X att klubben är på väg att teckna ett nytt åttaårskontrakt med forwarden Kyle Connor. Avtalet trots vara värt runt tolv miljoner dollar per säsong, vilket skulle ge ett totalt värde på runt 100 miljoner. Det skulle motsvara cirka 950 miljoner kronor med dagens valutakurs.

Beskedet kommer en vecka efter att Kirill Kaprizov satte en ny standard på marknaden genom att skriva ett rekordkontrakt med Minnesota Wild värt 17 miljoner dollar per säsong fram till 2034. Det är det största kontraktet som skrivits i NHL:s historia med ett totalvärde på 136 miljoner dollar, cirka 1,3 miljarder svenska kronor. Andra ytterforwards som sajnat stora kontrakt i närtid är Mikko Rantanen (Dallas Stars) och Mitch Marner (Vegas Golden Knights). Båda två har skrivit åttaårskontrakt med en lönetaksträff på tolv miljoner dollar.

Kyle Connor satte personbästa i fjol

Connor, 28, kommer från den mest produktiva säsongen i sin karriär genom att notera karriärbästa 97 poäng förra året. Detta i form av 41 mål och 56 assist.

Säsongen 2025/26 blir den sista på hans nuvarande sjuårskontrakt, som har ett lönetaksträff på 7,142,857 dollar. Under den perioden har Kyle Connor gått från att vara en lovande ung talang till att etablera sig som en elitmässig målskytt i ligan.

Winnipeg Jets lagledning har redan lyckats säkra flera viktiga pusselbitar. Sedan tidigare finns Connor Hellebuyck och Mark Scheifele under kontrakt till 2031 med varsin lönetaksträff på 8,5 miljoner dollar. Andra nyckelspelare som backen Neal Pionk och forwarden Gabriel Vilardi är också kontrakterade till 2031.

