Jack Eichel blir Vegas Golden Knights trogen. Under onsdagskvällen kom uppgifter om att 28-åringen förlängt sitt kontrakt med åtta år – till ett värde av över en miljard svenska kronor.

Jack Eichel blir en av NHL:s bäst betalda spelare. Foto: Timothy T. Ludwig-Imagn Images

Jack Eichel är klar för åtta nya år med Vegas Golden Knights – och blir den tredje bäst betalde spelaren i NHL på köpet.

På onsdagskvällen kom beskedet att amerikanen skrivit ett nytt kontrakt med Golden Knights värt 13,5 miljoner dollar per säsong. Det totala kontraktsvärdet: 108 miljoner dollar – vilket motsvarar drygt en miljard svenska kronor.

Avtalet, som tar sin början säsongen 2026/27, är det femte största i NHL-historien sett till det totala antalet dollar och sträcker sig till 2034. Som läget är nu kommer bara Kirill Kaprizov (17 miljoner dollar) och Leon Draisaitl (14 miljoner) att ha högre lönetaksträffar än Eichel nästa säsong. Han kommer exempelvis tjäna en miljon mer än Connor McDavid, som förlängde sitt avtal med Edmonton Oilers härom dagen. Ett tvåårskontrakt värt 25 miljoner dollar, med en lönetaksträff på 12,5 miljoner från och med 2026/27.

Jack Eichel höjer lönen i Vegas

För Jack Eichel innebär det nya avtalet en löneökning med 3,5 miljoner dollar per säsong. Han går nu in i sista året på ett avtal värt tio miljoner per säsong, ett kontrakt som han ursprungligen skrev med Buffalo Sabres 2017.

Eichel valdes som andra spelare efter just McDavid i NHL-draften 2015 av Buffalo Sabres. Han trejdades till Vegas i november 2021 efter en konflikt med Sabres kring en nackoperation han ville genomgå. Efter flytten blev han Stanley Cup-mästare med Golden Knights 2023.

Han kommer närmast från sin mest produktiva säsong i karriären. Under 2024/25 svarade Eichel för 28 mål och totalt 94 poäng på 77 matcher. På sina 616 NHL-matcher med Sabres och Golden Knights har han gjort 608 poäng.

Fakta: De största kontrakten i NHL:s historia

Kirill Kaprizov, MIN: $136 miljoner över åtta år (2025) Alex Ovetjkin, WSH: $124 miljoner över 13 år (2008) Leon Draisaitl, EDM: $112 miljoner över åtta år (2024) Shea Weber, NSH: $110 miljoner över 14 år (2012) Jack Eichel, VGK: $108 miljoner över åtta år (2025)

