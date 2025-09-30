Tidigare i september uppgavs han ha tackat nej till ett monsterbud värt 1,2 miljarder svenska kronor.

Nu står det klart att Minnesota Wild gjort Kirill Kaprizov till den bäst betalda NHL-spelaren genom tiderna.

Kirill Kaprizov. Foto: Bildbyrån/Jeff Curry-Imagn Images.

”Vi har pratat hela sommaren och allt är bra. Vi är på ett bra ställe. Jag är bekväm med var vi är någonstans. Kirill älskar Minnesota, det vet jag, och han har en stark tro på det här laget. Sådant här tar bara tid”



Så lät det i början av september då Minnesota Wilds general manager Bill Guerin uttalade sig efter uppgifter om att NHL-organisationen var beredda att göra Kirill Kaprizov till den bäst betalda NHL-spelaren genom tiderna (!) – genom ett kontrakt värt 16 miljoner dollar per säsong.



Nu är detta ett faktum.



Under tisdagen slår flertalet NHL-insiders fast det faktum att den ryske stjärnan nu sätter ett nytt rekord genom en förlängning på åtta år. Värdet ska, enligt Daily FaceOff’s Frank Seravalli, vara hela 17 miljoner dollar per säsong, vilket ger en totalsumma på 136 miljoner dollar. Både för AAV och total är detta bäst någonsin i NHL.

Förbi Ovetjkin och Draisaitl

Förra säsongen stod Kirill Kaprizov för totalt 56 poäng på 41 matcher för Minnesota Wild – samtidigt som han var på väg in på det sista kontraktsåret i klubben. Nu blir han, efter en tids spekulationer, till slut kvar som den stora förgrundsfiguren intill svenskarna Filip Gustavsson, Jesper Wallstedt, Jonas Brodin, Joel Eriksson Ek, Marcus Johansson, med fler.

Bäst betalda genom tiderna i NHL