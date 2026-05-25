Auston Matthews vara eller icke vara i Toronto Maple Leafs har varit en stor följetong.

Nu menar Sportsnets insider Elliotte Friedman att parterna har haft ”positiva samtal” om stjärnans framtid.

– De har haft sitt första långa möte nu och det ska ha gått bra, säger Friedman.

Auston Matthews och Toronto ser ut att vara överens inför framtiden. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Toronto Maple Leafs missade i år slutspel för första gången på tio år. Det är också första gången i Auston Matthews NHL-karriär som han inte spelar i Stanley Cup-slutspelet.

Efter fiaskot har Toronto rensat rejält i föreningen. General managern Brad Treliving fick sparken och i stället plockades John Chayka in som ny GM, en rekrytering som har kritiserats, samtidigt som Mats Sundin återvänt till Toronto och blivit klubbpresident. Sedan har även tränaren Craig Berube kickats. Toronto är därför ute på tränarjakt samtidigt som de även väntas bygga om truppen i form av en ”re-tool”.

Det har därmed varit frågetecken kring Auston Matthews framtid i Toronto Maple Leafs. Superstjärnan ska ha velat ha svar kring hur framtiden ser ut i Toronto. Om han bedömer att föreningen skulle vara på väg i fel riktning skulle Matthews kunna öppna för att lämna storklubben.

Nu uppger däremot Sportsnets insider Elliotte Friedman att Auston Matthews och Toronto har haft ett första möte om framtiden. Stjärnan och klubben ska då ha haft ett ”positivt samtal” om framtiden.

– Jag har kollat detta med så många personer som jag kan. Det jag har fått höra är att saker och ting är på en bra plats just nu. Det är fortfarande beslut som behöver fattas men de har haft sitt första långa möte nu och det ska ha gått bra. Jag har inte hört att det ska vara några frågetecken i nuläget utan Matthews och Toronto är på samma sida, säger Friedman i podcasten ”32 Thoughts” och fortsätter:

– Matthews ska ha indikerat att han vill vinna i Toronto. Jag tror att han underströk det under mötet och att klubben är underförstådda med det framöver.

Auston Matthews ser ut att stanna i Toronto

Auston Matthews har två år kvar på sitt kontrakt med Toronto Maple Leafs där han tjänar 13,25 miljoner dollar (drygt 123 miljoner kronor) per säsong.

Även om Matthews ser ut att ha understrukit en vilja att stanna i Toronto kommer han ändå vilja att klubben fattar rätt beslut när det kommer till rekrytering av tränare samt förändringar i truppen.

– Det är inte så att de kommer att fråga efter Matthews åsikt innan de fattar vissa beslut eller att han är med i beslutsfattandet på något sätt. Detta var första gången som de satte sig ner och diskuterade vad båda parterna vill samt hur klubben tänker och vad deras plan är inför framtiden. Matthews ska ha fått veta vad visionen är för hur Toronto ska nå toppen igen.

Den senaste säsongen blev tung för Auston Matthews som ”bara” gjorde 27 mål och 53 poäng på 60 matcher och missade delar av säsongen på grund av skada. De senaste två säsongerna har han gjort 60 mål, efter att ha smällt in hela 69 fullträffar bara under säsongen 2023/24. I februari var Matthews med och vann OS-guld med USA där han gjorde 3+4 på sex matcher på vägen till triumfen.

