Spekulationerna kring Auston Matthews framtid i Toronto Maple Leafs fortsätter att växa. Trots att superstjärnan har två år kvar på kontraktet diskuteras redan vilka klubbar som skulle kunna bli aktuella om han lämnar Toronto – och flera NHL-klubbar pekas ut som tänkbara destinationer.

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Under den nya ledningen med general managern John Chayka och den seniora rådgivaren Mats Sundin riktas allas blickar mot Toronto Maple Leafs och deras planer inför sommaren. Framtiden för lagkaptenen och superstjärnan på centerpositionen, Auston Matthews, står i centrum, samtidigt som spekulationerna växer kring att spelaren vill se hur situationen utvecklas mellan nu och juli innan han till slut fattar ett beslut om huruvida han vill vara en del av klubbens framtid.

Det är förvisso för tidigt, och Matthews har fortfarande två år kvar på sitt kontrakt, men man kan alltid spekulera kring vilka lag som skulle vara de bästa destinationerna för Matthews om han till slut skulle välja att lämna Ontario-provinsens huvudstad. Med hänsyn till tillgångar, organisationernas status och lagens behov följer här fem klubbar som skulle kunna vara mest logiska för Matthews.

5. San Jose Sharks

Ur ett rent tillgångsperspektiv kan Sharks ha möjligheten att överträffa alla andra lag som försöker trejda till sig Matthews. Leafs behöver unga centrar och höga draftval – och det råkar vara precis vad Sharks har gott om.

Om Sharks general manager Mike Grier skulle ringa Chayka och inleda diskussionen med draftvalet från första rundan 2025, Michael Misa, samt det andra totalvalet i den kommande NHL-draften, skulle det vara svårt att föreställa sig något annat lag som kan matcha sådana toppklassade tillgångar. Ur ett lagperspektiv skulle Matthews som andracenter bakom Macklin Celebrini – på ett liknande sätt som John Tavares gjorde bakom Matthews för åtta år sedan – vara ett lockande scenario för Sharks när de försöker ta nästa steg.

Samtidigt rankas Sharks inte högre eftersom det är svårt att se dem offra så många unga och värdefulla tillgångar för en 28-årig spelare – om än en tvåfaldig 60-målsskytt – som har dragits med skador de senaste säsongerna. Det är inte särskilt sannolikt att Sharks går den vägen, men om de gör det kan de mycket väl vara förstahandsfavoriten för spelaren från Arizona.

4. Los Angeles Kings

Det här har länge varit den spekulerade slutdestinationen för Matthews om han till slut skulle lämna Toronto. Med Anze Kopitar på väg mot slutet av karriären är behovet av en förstacenter större än någonsin i Los Angeles.

Kings skulle definitivt kunna få igång en diskussion om de började med Quinton Byfield och Brandt Clarke. Leafs skulle få en ung forward som kan spela center – även om Byfield har tillbringat mycket tid på kanten – samt en ung högerfattad back med offensiv uppsida, vilket utan tvekan är två av de saker Leafs behöver mest.

Kings general manager Ken Holland befinner sig i en märklig situation där laget balanserar mellan en improviserad ombyggnation och att försöka förbli konkurrenskraftigt med flera veteraner i slutet av sina karriärer. Priset skulle utan tvekan bli högt, men om Los Angeles vill utmana om Stanley Cup kan Matthews tillsammans med Artemij Panarin – en rimlig motsvarighet till Mitch Marner – vara det bästa sättet att göra det på.

3. Philadelphia Flyers

Det går att argumentera för att inget lag behöver en spelare som Matthews mer än Flyers. Efter att ha tagit sig till andra rundan är stämningen mycket positiv i Philadelphia, eftersom majoriteten av de spelare som general manager Danny Briere satsade på under ombyggnaden nu har anlänt. Men även om framtiden ser ljus ut blev behovet av en förstacenter smärtsamt tydligt under slutspelet – och laget vet om det.

Flyers har ingen ung center att kasta in i affären, men ett namn som Matvej Mitjkov skulle sannolikt få Chayka att lyssna. Det betyder inte att Flyers aktivt försöker trejda Michkov, men det låter som att en spelare av Matthews kaliber skulle kunna få Flyers att överväga att flytta spelare de egentligen inte vill bli av med. Dessutom sitter Flyers på Leafs förstaval 2027 (eller 2028, eftersom frågan fortfarande är omtvistad), vilket skulle kunna ingå i affären och göra den mer attraktiv för Toronto.

Föreställ er Matthews som center mellan Trevor Zegras – ytterligare en spelare med offensiva egenskaper som liknar Marners – och Porter Martone, som har spelat i Kanadas förstakedja under VM. Det är logiskt ur ett lagperspektiv för Flyers; frågan är om Leafs värderar Michkov och möjligheten att få tillbaka sitt förstaval så högt.

2. Utah Mammoth

Det skulle vara en ganska poetisk destination för Matthews, med tanke på att Mammoth tidigare var Arizona Coyotes. De är också ett populärt val bland experter som vill peka ut nästa utmanare på väg uppåt. Vad saknas? En äkta superstjärna.

Utahs general manager Bill Armstrong har gjort ett anmärkningsvärt arbete med att samla unga talanger under de senaste sex åren, särskilt på centerpositionen. De har redan skrivit långtidskontrakt med draftvalet från första rundan 2022, Logan Cooley, och Nick Schmaltz under de senaste åtta månaderna, så de två är inte på väg någonstans. Men det lämnar fortfarande Barrett Hayton och de högklassiga forwardstalangerna Caleb Desnoyers, Tij Iginla och Cole Beaudoin.

Om Armstrong verkligen vill vara aggressiv skulle ett paket innehållande en eller flera av dessa talanger kunna väcka Leafs intresse. För Mammoth skulle det i det här fallet kunna vara mest logiskt att byta kvantitet mot kvalitet för att verkligen ta laget till nästa nivå. Dessutom har Clayton Keller många egenskaper i sitt spel som påminner om Marner, och han är en nära vän till Matthews efter tiden tillsammans i USA Hockeys utvecklingsprogram.

1. Minnesota Wild

Efter general manager Bill Guerin medieframträdande tidigare i veckan – hur skulle detta inte kunna vara förstaplatsen? En av ligans mest aggressiva general managers, och det råder ingen tvekan om att Guerin kommer stå längst fram i kön för sin lagkapten i Team USA om trejdspekulationerna faktiskt börjar ta fart.

Wild har gjort ett fantastiskt jobb i draften under ledning av amatörscoutchefen Judd Brackett, och det har gett Guerin ammunitionen att redan lyckas värva en superstjärna i backen Quinn Hughes. De har inte lika mycket att erbjuda som tidigare, men Wild skulle fortfarande kunna erbjuda unga centrar som Charlie Stramel och Danila Jurov för att få igång samtalen. De har dessutom fortfarande förstaval både 2027 och 2028, vilket Leafs för närvarande saknar.

Framför allt – ur Matthews perspektiv – finns det egentligen någon bättre destination för att jaga en Stanley Cup? Och finns det någon möjlig destination där han skulle få spela med en bättre spelare än Kirill Kaprizov? Det känns som att allt pekar mot ”Minnesota” i just den här diskussionen.