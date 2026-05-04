Mats Sundin är en av Torontos största spelare genom alla tider. Nu kommer legendaren att kliva in i en ledande position i klubben.

Toronto Maple Leafs har utsett John Chayka till ny general manager. Det efter en fiaskosäsong där klubben tappade Mitch Marner under sommaren för att sedan missa slutspelet. I mars fick även general managern Brad Treliving lämna sitt uppdrag efter att laget slutat bland de fem sämsta i ligan.

Därav gör klubben nu om i den sportsliga organisationen. Då får även Mats Sundin en nyckelroll i klubben.

Hans titel blir nu senior strategisk rådgivare i NHL-klubben.

— Den här supporterskaran förtjänar storhet och jag är tacksam för möjligheten att hjälpa laget, organisationen och staden att nå dit. Min kärlek till Maple Leafs och staden Toronto är en viktig del av den jag är och alltid kommer att vara. Jag ser fram emot att arbeta nära tillsammans med John, då vi båda inser den fantastiska möjligheten – och ansvaret – att vinna här i Toronto, säger klubbikonen i ett pressmeddelande.

Mats Sundin har sedan karriären varit ambassadör för Toronto men aldrig jobbat i klubben på det här sättet. Den tidigare storspelaren hade rekordet för flest mål i Maple Leafs historia innan Auston Matthews slog det den här säsongen.