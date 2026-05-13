Toronto Maple Leafs sparkar coachen Craig Berube. Bara en dryg vecka efter att John Chayka och Mats Sundin tagit över klubben meddelar klubben att den gör en förändring på tränarsidan. Detta trots att Berube har två år och 84 miljoner kronor i lön kvar på kontraktet.

Det blir en nystart på alla plan för Toronto Maple Leafs nästa säsong.

Under onsdagen meddelar klubben att man sparkat coachen Craig Berube efter två säsonger i lagets bås. Detta en dryg vecka efter att John Chayka kommit in som ny general manager med Mats Sundin som sin närmaste rådgivare.

”Craig är en fantastisk tränare och en ännu bättre person”, säger Chayka i ett pressmeddelande. ”Det här beslutet speglar mer en organisatorisk förändring och en möjlighet till en nystart än det är en utvärdering av Craig. Vi är tacksamma för hans ledarskap, professionalism och engagemang för Maple Leafs-organisationen och önskar Craig och hans familj allt gott framöver.”

General Manager John Chayka announced today that the club has parted ways with head coach Craig Berube pic.twitter.com/PJo8e9ATLW — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) May 13, 2026

Craig Berube får 84 miljoner kronor – för att hålla sig borta

Berube, som ledde St. Louis Blues till Stanley Cup-vinsten 2019, tog över Toronto Maple Leafs efter Sheldon Keefe inför säsongen 2024/25. Under sitt första år som huvudtränare förde han laget till förstaplatsen i Atlantic Division och andra rundan av slutspelet.

Den gångna säsongen gick dock det mesta på tok för klubben. Leafs tappade 30 poäng jämfört med fjolåret och missade slutspel för första gången på tio år. Det fick till följd att general managern Brad Treliving fick sparken i slutet av mars. Nu drabbas Berube av samma öde.

Coachen hade två år kvar på sitt kontrakt med klubben – med en årslön på 4,5 miljoner dollar (42 miljoner kronor.) Det innebär att Toronto kommer att betala honom 84 miljoner kronor för att inte coacha laget det två närmaste åren.

Under sina säsonger i Toronto hade han ett totalt facit på 84 segrar, 62 förluster och 18 oavgjorda på 164 matcher.