’Inte säkert att Matthews spelar i Toronto nästa säsong”

Det stormar i Toronto Maple Leafs. Nu menar insidern Chris Johnston att det inte är säkert att Auston Matthews spelar i Toronto nästa säsong.

– Han vet inte hur hans framtid ser ut, säger Johnston i TSN 1050.

Stannar Auston Matthews i Toronto?

Efter ungefär ett decennium av Stanley Cup-jakt blev det total pyspunka för Toronto den här säsongen. Superstjärnan Mitch Marner försvann i somras, Maple Leafs slutade på plats 28 (!) i NHL och general managern Brad Treliving fick sparken.

Igår anställdes John Chayka som ny GM och Mats Sundin kom in som vice president, och de anställningarna har redan skapat en kritikstorm. Och den nya duon Chayka/Sundin kommer inte direkt in till dukat bord. Nu ryktas dessutom den största stjärnan av dem alla, Auston Matthews, vara osäker på om han vill stanna.

Matthews har tillhört Maple Leafs hela karriären och övertog under säsongen just Mats Sundins målrekord i klubben. Han har kontrakt i två säsonger till och kommer kunna börja förhandla om ett nytt avtal nästa sommar. Men enligt insidern Chris Johnston är det oklart om nummer 34 blir kvar så länge.

Auston Matthews framtid i Toronto osäker

Johnston skrev en text i The Athletic där han menade på att Matthews framtid i klubben är osäker, och utvecklade sedan sina tankar i en intervju med radiokanalen TSN 1050.

– Enligt mina källor vet han inte hur hans framtid ser ut, och om han kommer vara i en position där han återvänder nästa säsong. Han känner att han behöver se förbättringar i truppen innan han tar beslutet, säger Johnston.

Johnston menar att det går att dra paralleller till Edmonton, där ju både Connor McDavid och Leon Draisaitl uttalat viss kritik och samtidigt hintat om att de kanske inte blir klubben trogna för evigt. Detta efter ännu ett slutspelsmisslyckande.

– Stjärnspelare har mer att säga till om nuförtiden. Jag vill inte framställa det här som något hot, men verkligheten är att Leafs var ett bottenlag förra säsongen. Auston är i ett läge där han måste se att organisationen är på rätt väg.

Besked väntas inom kort

Vi lär inom en ganska snar framtid få veta om Auston Matthews vill spela ut sitt kontrakt i Toronto eller inte.

– De kommande åtta, nio veckorna kommer vara viktiga. Det är klubbarnas fönster att göra saker, med draften, free agency och så vidare. Jag kan bara gissa hur en sådan här flytt skulle gå till, men det finns en känsla att han ännu inte är redo att säga att han definitivt kommer komma tillbaka.

Matthews har gjort 780 poäng (428+352) på 689 matcher i Torontotröjan. Han har vunnit NHL:s skytteliga tre gånger och 2022 vann han både Ted Lindsay Award och Hart Trophy – priserna som går till NHL:s bäste spelare respektive ligans MVP.

