Färjestad förstärker laget ytterligare inför nästa SDHL-säsong.

Senaste nyförvärvet är Alva Johnsson som närmast kommer från SDE.

– Jag ser verkligen fram emot att få bli en del av den satsning som görs på damsidan, säger, säger backen på klubbens hemsida.

Alva Johnsson byter SDE mot Färjestad inför nästa säsong. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Sedan hon återvände till svensk hockey har Alva Johnsson först spelat för Frölunda innan hon förra året bytte till SDE.

Den stabila backen har stått för två fina säsonger i SDHL men byter nu klubb för tredje gången. Alva Johnsson har nämligen lämnat SDE och är klar för en SDHL-konkurrent inför nästa säsong. Under måndagen presenteras 27-åringen av Färjestad.

– Jag är supertaggad och glad att komma till Färjestad. Det är en gedigen förening och jag ser verkligen fram emot att få bli en del av den satsning som görs på damsidan. Det ska bli otroligt kul att vara med på resan som tjejerna, Johan och ledarstaben påbörjat och få bidra till utvecklingen framåt, säger Johnsson via klubbens hemsida.

Alva Johnsson har spelat 204 matcher i SDHL för AIK, Leksand, Frölunda och SDE. 2025 vann hon SM-guld med Frölunda. Johnsson tillbringade flera säsonger i USA där hon spelade collegehockey under fem säsonger. Hon var lagkapten för Long Island University under tre år innan hon avslutade sin tid i NCAA med spel för Penn State University.

– Alva har många år i ligan, flera säsonger med collegespel och sitter på en stor rutin. Hon är en stor, stark och stabil back som är trygg i sitt spel. Hon kommer att passa bra in i vårt spelsystem och bidra med mycket av hennes kvalitéer som hockeyspelare och personlighet, säger sportchef Emma Murén.

Alva Johnsson har också ishockey i blodet. Hennes farbror är Frölundaikonen Jonas Johnson och hon är kusin till Jonathan och Andreas Johnson som spelar i Skellefteå AIK i SHL.

