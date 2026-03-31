Toronto Maple Leafs säsong försvann ned i avloppet. Nu har klubbens general manager Brad Treliving utsetts till syndabock för fiaskot. Inför mötet med Anaheim Ducks i natt kom beskedet att han får sparken.

– Klubben måste slå in på en ny väg under ett annat ledarskap, säger klubbens vd Keith Pelley om beslutet.

Toronto Maple Leafs har sparkat sin general manager Brad Treliving. Foto: Sammy Kogan/The Canadian Press via AP

Det verkar som att uppseendeväckande förändringar på tränar- och GM-posterna är högsta mode just nu.

Bara en dag efter att Vegas Golden Knights chockade hockeyvärlden genom att sparka tränaren Bruce Cassidy, gjorde Toronto Maple Leafs ett lika överraskande drag och meddelade att klubben går skilda vägar med general managern Brad Treliving.

Själva beslutet att sparka Treliving är kanske inte lika chockerande i sig – snarare tidpunkten. Maple Leafs valde att agera nu, istället för tidigare under säsongen, före trade deadline eller efter säsongens slut.

Genom att fatta beslutet i detta skede får klubben dock mer tid att hitta en ersättare – och kanske till och med få in en ny GM innan säsongen är över, för att snabbt få en känsla för laget.

”Under säsongens gång har vi gjort en djupgående analys av både nuläget i organisationen och vilken riktning som krävs för att nå det yttersta målet – att vinna en Stanley Cup till staden,” säger klubbens vd och president Keith Pelley i ett uttalande.

”Brad Treliving är en person vi hyser stor respekt och uppskattning för, både som hockeyledare och som människa, men vi har kommit fram till att klubben behöver slå in på en ny väg under ett annat ledarskap. Organisationen är tacksam för allt Brad har bidragit med under sina nästan tre år i Maple Leafs, och vi önskar honom och hans familj allt gott.”

Treliving får lämna efter tre säsonger i Toronto. Under hans tid gick laget 132–92–27, inklusive en divisionsseger i Atlantic Division säsongen 2024/25 samt en slutspelsserieseger mot Ottawa Senators samma år.

Men tiden i Toronto avslutas i moll. Maple Leafs ser ut att missa slutspelet för första gången på tio år – laget ligger 13 poäng utanför en wildcardplats med ett facit på 31–31–13.

I Toronto Maple Leafs trupp den här säsongen finns svenskarna William Nylander, Oliver Ekman Larsson och Calle Järnkrok.