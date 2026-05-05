”Ett PR-drag av ett lag i kris”

Toronto Maple Leafs får skarp kritik efter beslutet att utse John Chayka till general manager och ge Mats Sundin en roll i klubbledningen. The Athletics Jonas Siegel skriver att beslutet att plocka in Sundin är ”ett PR-drag” från Leafs sida.

Under en kaotisk presskonferens på måndagen presenterade Toronto Maple Leafs VD Keith Pelley personerna som ska leda NHL-klubben framöver. Men beslutet att utse John Chayka till ny general manager och sätta Mats Sundin i en rådgivande roll har inte direkt tagits emot med öppna armar.

Under presskonferensen gick Toronto Suns krönikör Steve Simmons hårt åt Pelley för utnämningen av Chayka. Bland annat menade Simmons att andra ledare i NHL som han hade pratat med kallat Chayka för ”lögnare” och ”bedragare”, vilket skapade en rätt obekväm stämning i rummet.

Steve Simmons goes at Keith Pelley for hiring John Chayka. This was something.

En annan Toronto-skribent som är kritisk till beslutat är Jonas Siegel på The Athletic. I en krönika ifrågasätter han hela processen – och framför allt vad den säger om klubbens ambitioner

När Keith Pelley beskrev tillsättningen som den viktigaste under sin tid i organisationen höjdes förväntningarna. Men utfallet möts nu av skepticism. Att en av ligans rikaste och mest klassiska organisationer landar i en lösning där en tidigare avstängd general manager och en helt oprövad ledare ska visa vägen framåt beskrivs som svårbegripligt av Siegel.

Utnämningen av Mats Sundin beskrivs som PR-kupp

Chaykas meritlista står i centrum för kritiken. Hans tid i Arizona Coyotes präglades av uteblivna slutspel, tveksamma beslut och en kontroversiell sorti som senare ledde till avstängning från NHL. Att ingen annan klubb valt att ge honom en ny chans sedan hans avstängning hävdes 2021 säger något om hans status i ligan, menar Siegel.

Samtidigt riktas fokus mot Sundin – en av klubbens största spelare genom tiderna, men utan erfarenhet från att jobba i en NHL-klubbs ledning. Hans uppdrag är dessutom otydligt formulerat. Han ska bidra med kultur, ledarskap och spelarutveckling, men utan ett tydligt mandat, skriver Siegel

Det är här den mest återkommande invändningen formuleras: att rekryteringen av Sundin framstår ”som ett PR-drag av ett lag i kris”. En ikonisk profil med stark förankring i klubbens historia kan lugna en frustrerad supporterbas – men det säger inget om den sportsliga riktningen.

Jämförelser görs med tidigare misslyckade satsningar där legendariska spelare fått ledande roller utan rätt erfarenhet, exempelvis Trevor Linden under hans tid som president för Vancouver Canucks.

I en tid då Toronto Maple Leafs framtid, inklusive stjärnan Auston Matthews, är osäker, beskrivs beslutet som ett högriskprojekt. Möjligen kan det fungera – men Jonas Siegel menar att sannolikheten för framgång hade varit betydligt större med mer meriterade namn.

Bakgrund: John Chaykas tid i Arizona Coyotes

John Chaykas fyra säsonger i Arizona Coyotes kantades av uteblivna sportsliga framgångar och skandaler. Här är en kortfattad summering: