Visby Ishall.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Situationen kring Visby Ishall har varit en het potatis i HockeyAllsvenskan efter Visby/Romas historiska avancemang. Detta då hallen inte uppfyllde kraven för spel i ligan. Därför håller klubben just nu på att bygga om ishallen i Visby för att kunna möjliggöra allsvenskt spel på Gotland.

Samtidigt kan Visby/Roma också komma att få en ny ishall i framtiden.

Regionstyrelsen på Gotland har nu godkänt ett avtalspaket som gör det möjligt att bygga en ny ishall och regionen går också i borgen för ett lån på upp till 264 miljoner kronor. Detta eftersom att det finns ett behov för fler isytor där dagens anläggning för gammal och inte räcker till. Enligt regionen kommer den nya anläggningen att ge bättre förutsättningar och möta behovet av att ha fler isytor på ön.

– Det här beslutet gör att vi får en fungerande ishall för gotlänningarna. En modern ishall är en viktig investering för idrottsrörelsen och folkhälsan på Gotland, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Ny ishall ska byggas i Visby

Borgensåtagandet är begränsat till 264 miljoner kronor som mest. Aktierna i fastighetsbolaget ska också pantsättas som en säkerhetsåtgärd.

Samtidigt står det också klart att regionen på Gotland godkänner ett nytt driftstödsavtal med Visby/Roma. Avtalet innebär ett stöd på 16,3 miljoner kronor per år men det förutsätter också att de nödvändiga pengarna avsätts i budgeten för 2028.

Förhoppningen är att den nya arenan ska kunna användas vid årsskiftet 2028/2029 om bygget går bra.

Visby/Roma gick i våras upp till HockeyAllsvenskan för första gången i klubbens historia efter att ha besegrat Hudiksvall i finalen med 3-1 i matcher. Efter avancemanget har det höjts varningens finger om att Visby Ishall inte uppfyller kraven för spel i HockeyAllsvenskan. Därför håller klubben just nu på att bygga om ishallen inför den kommande säsongen. Bygget väntas vara klart om två veckor, alltså i god tid inför lagets hemmapremiär. Visby/Roma har också fått dispens för spel i HockeyAllsvenskan trots problemen med ishallen .

Visby kommer att inleda den historiska säsongen med två bortamatcher, mot Oskarshamn i premiären 18 september samt mot Södertälje 20 september, innan hemmapremiären på Gotland ska spelas mot Kalmar 23 september.