Inför historiska säsongen: ”Det är verkligen dags för en ny ishall”

Niclas Rodhborn ger sin syn på hur Visby/Romas avancemang påverkar hockeyn på Gotland.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Om några veckor får Gotland uppleva hockey i HockeyAllsvenskan på hemmaplan för första gången. Det var i våras som Visby/Roma, via kvalfinal mot Hudiksvall, tog det historiska steget upp i HockeyAllsvenskan.

Ni har tidigare kunnat läsa om tidigare hockeytalangen, Niclas Rodhborns öde då han efter en olycka hemma på Gotland drabbades av förlamning i båda benen. Han valde då att fortsätta idrotta och blev bland annat en framstående Paraolympier.

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Idag är han såklart både stolt och glad över att Visby/Roma äntligen har tagit steget upp i HockeyAllsvenskan.

– Det känns som jag minns tiden som hockeyspelare där hemma som igår. Jag kan fortfarande drömma att jag åker skridskor. När jag drömmer tänker jag att jag ska testa att spela hockey igen eftersom jag fortfarande kan åka skridskor. Det är rätt roligt hur snurrig i huvudet man blir under nätterna, säger Niclas Rodhborn med ett lätt skratt och fortsätter:

– Jag kanske inte minns yngre åren jätteväl eftersom jag började spela då jag var sex år. Jag kommer ihåg att jag var på uterinken i Roma. Det var där jag började spela för Roma IF. När det regnade var det som att man åkte på kylrören så det smattrade när man åkte tvärs över rinken. Det var riktigt dålig is och när det snöade gick det knappt att åka framåt.

"Det är helt sjukt att det är samma ishall som jag spelade i på 1980-talet"

Redan tidigt kom Rodhborn med i Gotlands TV-pucklag.

– Jag minns vilken satsning det började bli i 13-årsåldern. Det var också då jag kom med i TV-pucken tillsammans med 15-åringar. Det var väldigt stort när jag som 13-åring fick spela med 15-åringarna.

– Där började drömmarna bildas och det var i ishallen där man idag ska spela i HockeyAllsvenskan. Det är helt sjukt att det är samma ishall som jag spelade i på 1980-talet.

Vilka var dina förebilder där och då?

– När jag var 13 år kollade jag på A-laget. Dom spelade då i Division 2 och jag tror att vi gjorde det under hela 80-talet.

– Vi hade alltid många egna produkter, men även någon från fastlandet. Dessutom brukade vi köpa in ett par ryssar. I princip var det de bästa spelarna i A-laget som jag tittade mest på och hade som förebilder.

– Jag hann med en A-lagssäsong innan olyckan. Då fick jag spela med tre av fyra bröderna Loob, Anders, Peter och Janne. Det var stort och väldigt häftigt. Däremot spelade jag aldrig med Håkan. Ola Georgsson var också grym att se på isen.

– Jag spelade TV-pucken då jag var 13, 14 och 15. Skulle jag bli riktigt bra tänkte jag, 15 år gammal, att jag måste satsa på en idrott och då inte kunde spela fotboll längre. Då lade jag ner fotbollen.

Niclas Rodhborn spelade i Visby som ung.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Arkiv

Niclas Rodhborn om hockeyintresset på Gotland

Nu känner man igen dig från tennis, basket, bordtennis och som TV-kommentator, men hur har du följt hockeyn efter olyckan?

– Direkt efter olyckan bodde jag kvar på Gotland. Då var jag med vid varje hemmamatch mitt lag spelade. Klubben byggde en ramp till mig där ismaskinen åker ut så jag satt i princip i höjd med sargkanten. Det var också en liten hejaklack som ropade mitt namn, så det var väldigt fint.

– Då följde laget extremt mycket. Sedan flyttade jag till Kalmar. Jag följde resultaten då också, men såg inte direkt någon hockey. Jag åkte såklart hem ibland, precis som jag gör flera gånger om året, och då såg jag lite matcher.

– När jag sedan flyttade till Stockholm åkte jag och såg dåvarande Elitserien, som nu är SHL, i Globen och på Johanneshov.

– Jag hängde med extremt mycket under början 1990-talet, men sedan började jag satsa på mina idrotter och var lika mycket utomlands som hemma i Sverige. Under många månader av hockeysäsongen var jag i Australien och spelade olika turneringar. Bland annat Australien Open för att sedan åka över till Nya Zeeland. Sedan kanske jag tog någon turnering i Thailand på vägen hem. Klart att jag trots det ändå följt hockeyn.

Hur har du upplevt intresset för laget på Gotland under åren?

– Under min A-lagssäsong var det ett väldigt drag där. Vi hade mer folk på matcherna än något annat Division 2-lag.

– Sedan kom en tid, det kan ha varit i slutet av 1990-talet eller däromkring, då det var ett litet mindre intresse för hockeyn där. Nu har det sedan några år blommat ut igen. Framför allt när man satsat och byggt det här laget som bara blivit bättre och bättre för varje säsong. Nu är laget där dom är och det är ett väldigt drag igen.

Lyftet för Gotlandshockeyn: "Framtiden kommer se bättre ut"

Givetvis följde Niclas Rodhborn Visby/Romas kvalresa upp till HockeyAllsvenskan i våras.

– Jag tänker att det var otroligt att killarna gjorde det, men dom hade också ett väldigt bra lag. Att det skulle vara omöjligt såg jag inte, men det är en tuff väg att ta sig upp. Det är inte lätt och krävs en otrolig prestation, så det var häftigt.

Han tror också att avancemanget kommer betyda mycket för Gotlands kommun.

– Man ser i alla idrotter att framgång föder framgång. Nu när vi fått upp laget och draget som är kring hockeyn kommer massor av små kids vilja börja spela hockey. När det inte var så mycket drag kring hockeyn var det kanske många som valde att i stället inte börja spela hockey i sexårsåldern. Framtiden kommer nu se bättre ut hockeymässigt.

– Ser jag till Gotland som ö kommer alla tjäna på att vi har ett riktigt bra lag. Det kommer också komma riktigt bra lag för att spela där. Besöksnäringen, hotell, transport, restauranger… Allt och alla kommer tjäna på det här och det blir några enorma ringar på vattnet, så jag tror att det kommer betyda mycket för Gotland.

Visby Ishall har varit ett omdebatterat ämne.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Visby/Roma mot Leksand.

– (Skratt) Det låter väldigt häftigt. Jag kommer garanterat åka och kolla när laget spelar här uppe i Stockholm. Visby/Roma kommer spela mot AIK , Södertälje och alla möjliga lag.

Hur ser du på kommunens satsning på laget och långbänken som varit kring ishallen som egentligen inte håller för spel i HockeyAllsvenskan?

– Ishallen är enormt gammal. Jag spelade, som sagt var, i samma hall och den hade redan då jag spelade på 1980-talet funnits länge.

– Det är verkligen dags för en ny ishall. Jag fattar inte varför det ska vara några problem med det nu när man gjort det här centrat med innebandy och allt möjligt. Jag tycker att det borde varit klart för länge sedan.

– Nu är det klart och bara att se framåt. Ta den här säsongen i gamla ishallen och sedan ska det vara klart.

Visby/Romas chanser i HockeyAllsvenskan

Det är inte ”bara” att gå upp i HockeyAllsvenskan, hur ser du på lagets möjligheter att i första hand hålla sig kvar där?

– Det där är en otroligt bra fråga. Klart att det kommer bli svårt och tufft. Jag tror det finns möjlighet att hålla sig kvar, absolut.

– Nu har man börjat bygga upp laget ännu starkare än vad det var förra säsongen och sajnat några bra spelare. Jag tror och hoppas att dom kan hålla sig kvar. Det vore kul om vi kunde få stanna kvar i HockeyAllsvenskan. Kanske också i framtiden ta sig ännu högre upp? Vem vet?

Hans Särkijärvi är kvar i Visby/Roma efter avancemanget.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad tror du Hans Särkijärvi har betytt för klubben sedan han kom in?

– Han är otroligt rutinerad i dom här sammanhangen och har en enorm erfarenhet både som spelare och ledare. Det tror jag har betytt mycket.

– Jag vill också passa på att gratulera André Lundholm, Ewa Werkelin och alla runt om i klubben som gjort ett fantastiskt fint jobb.

Du var inne på det tidigare, men hur kommer du följa Visby/Roma i Hockeyallsvenskan?

– Jag kommer följa varje resultat på avstånd. Är laget i Stockholmsområdet kommer jag åka och kolla om jag kan. Det kan jag garantera, avslutar Niclas Rodhborn.