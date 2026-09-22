Frölunda vinner rivalmötet – efter stor dramatik

Frölunda går segrande ur rivalmötet mot Färjestad.

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Det krävdes fem straffomgångar för att skilja giganterna åt i SHL . Till slut var det Frölunda HC som knep bonuspoängen hemma i Göteborg mot Färjestad BK efter en tät sammandrabbning som slutade 3–2.

Frölunda fick en drömstart på matchen när Filip Hasa spräckte nollan redan efter knappa sex minuter, framspelad av Erik Thorell. Färjestad bet sig dock in i matchen och kvitteringen kom i mitten av den första perioden genom Viktor Lodin.

I den andra aktens andra halva kunde gästerna från Karlstad ta ledningen. Joakim Nygård höll sig framme och skickade in 1–2 efter förarbete från Per Åslund och Axel Bergkvist.

Frölunda gav dock inte upp. I början av den tredje perioden klev backstjärnan Henrik Tömmernes fram och kvitterade till 2–2, assisterad av Filip Hasa och Max Westergård. Resultatet stod sig genom både ordinarie tid och en mållös förlängning.

I den avgörande straffläggningen visade Frölunda bäst skärpa. Efter att Jacob Peterson kvitterat Färjestads ledning klev Samuel Johannesson fram i den femte straffomgången och satte det avgörande målet som säkrade segern för göteborgarna.

Matchfakta Frölunda – Färjestad

Frölunda HC – Färjestad BK 3–2 efter straffar (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

Mål: 1–0 Filip Hasa (Thorell), 1–1 Viktor Lodin (Carlsson, Johansson), 1–2 Joakim Nygård (Åslund, Bergkvist), 2–2 Henrik Tömmernes (Hasa, Westergård). Avgörande straff: Samuel Johannesson.

Skott: 21–33 (7–10, 5–12, 8–4, 1–7). Räddningsprocent: Lars Johansson (FHC) 93,10 % – Emil Larmi (FBK) 90,00 %. Publik: 11 449 (Scandinavium)